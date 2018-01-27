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Ушла из жизни актриса Инна Макарова, звезда фильмов «Девчата» и «Высота»

В Москве на 94-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Макарова, звезда фильмов «Молодая гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Преступление и наказание». Она проходила лечение в одной из столичных клиник, куда ее госпитализировали 4 марта. Причины смерти не сообщаются.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Томского округа Сибирского края. В школе записалась в драматический кружок и во время Великой Отечественной войны вместе с товарищами ездила по госпиталям, выступая перед ранеными.

В 1943—1948 годах училась во ВГИКе. Во время учебы исполнила роль Кармен в одноименной пьесе, благодаря чему ее пригласили в кино — она сыграла Любовь Шевцову в фильме «Молодая гвардия» Сергея Герасимова.

После этого Макарова начала активно сниматься в кино. В конце 1980-х годов стала реже появляться на экране, посвятив себя концертной деятельности. В середине 2000-х годов вернулась к актерской карьере, играя в различных телесериалах.

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