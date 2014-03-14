КиноПоиск

4-й сезон «Очень странных дел» ожидался в начале 2021-го. Теперь релиз могут перенести

Обсудить0

Общаясь с подписчиками в Instagram, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор заявил, что четвертый сезон сериала планировалось выпустить в начале 2021 года. Однако в связи с пандемией коронавируса, из-за которой съемки пришлось заморозить, от изначальной даты, скорее всего, откажутся.

«Кто знает? Сейчас съемки прекращены. Он должен был выйти в начале следующего года, — говорит Харбор о четвертом сезоне. — Кажется, не могу точно сказать».

«Я теперь не знаю, — продолжает актер. — Скорее всего, релиз сдвинут. Надеюсь, мы сможем вернуться к работе, но не знаю, когда это случится».

1 октября 2019 года Netflix анонсировал четвертый сезон «Очень странных дел», но не объявил, когда проект вернется на экраны. Считается, что это сделано специально: стрим-сервис не хотел подгонять производство под конкретную дату и дал шоураннерам братьям Даффер максимальный простор для работы.

В дело, однако, вмешался коронавирус. 14 марта Netflix заморозил производство нескольких крупных проектов, включая четвертый сезон «Очень странных дел». На данный момент неизвестно, когда съемки сериала возобновятся.

В середине февраля Netflix выпустил тизер четвертого сезона «Очень странных дел», в котором показал, что пропавший в финале третьего сезона шериф Хоппер в действительности не умер, а попал в Россию, где вынужден прокладывать рельсы зимой.

Подробности сюжета четвертого сезона не раскрываются. Предполагается, что часть действия развернется в России, откуда должен выбраться Хоппер.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: ComicBook.com

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

Netflix, Apple, FX остановили производство проектов. Среди них «Очень странные дела» и «Фарго»

Netflix, Apple, FX остановили производство проектов. Среди них «Очень странные дела» и «Фарго»

14 марта14
Теория дня: «Очень странные дела 4» — приквел «Черной Вдовы»
Бюро находок

Теория дня: «Очень странные дела 4» — приквел «Черной Вдовы»

17 февраля17
Неудачные дубли из «Очень странных дел»: Дэвид Харбор не может без смеха сказать «бабушка»

Неудачные дубли из «Очень странных дел»: Дэвид Харбор не может без смеха сказать «бабушка»

7 ноября 20191
Третий сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым

Третий сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым

17 октября 20199

Главное сегодня

Сериалы

«Фрейд» как новый «Шерлок». Что нужно знать о свежем сериале Netflix

Сегодня2
«Фрейд» как новый «Шерлок». Что нужно знать о свежем сериале Netflix
4-й сезон «Очень странных дел» ожидался в начале 2021-го. Теперь релиз могут перенести

4-й сезон «Очень странных дел» ожидался в начале 2021-го. Теперь релиз могут перенести

25 минут назад1
«Чужак»: Жуткий, но затянутый триллер про веру в сверхъестественное
В предыдущих сериях

Подкаст«Чужак»: Жуткий, но затянутый триллер про веру в сверхъестественное

Вчера3
Соскучились по «Офису»? Как ситком о бессмысленной работе стал таким правдоподобным
Культовые сериалы

Соскучились по «Офису»? Как ситком о бессмысленной работе стал таким правдоподобным

Вчера12
Софи Тёрнер против холода и дикой природы в трейлере сериала «Выжить»

Софи Тёрнер против холода и дикой природы в трейлере сериала «Выжить»

2 часа назад4
Финал 10-го сезона «Ходячих мертвецов» отложен. Эпизод выпустят отдельно позже в 2020 году

Финал 10-го сезона «Ходячих мертвецов» отложен. Эпизод выпустят отдельно позже в 2020 году

Сегодня, 10:002
Звезда «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бин снимется во втором сезоне «Мандалорца»

Звезда «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бин снимется во втором сезоне «Мандалорца»

Сегодня, 09:116
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт