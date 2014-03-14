4-й сезон «Очень странных дел» ожидался в начале 2021-го. Теперь релиз могут перенести

Общаясь с подписчиками в Instagram, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор заявил, что четвертый сезон сериала планировалось выпустить в начале 2021 года. Однако в связи с пандемией коронавируса, из-за которой съемки пришлось заморозить, от изначальной даты, скорее всего, откажутся.

«Кто знает? Сейчас съемки прекращены. Он должен был выйти в начале следующего года, — говорит Харбор о четвертом сезоне. — Кажется, не могу точно сказать».

«Я теперь не знаю, — продолжает актер. — Скорее всего, релиз сдвинут. Надеюсь, мы сможем вернуться к работе, но не знаю, когда это случится».

1 октября 2019 года Netflix анонсировал четвертый сезон «Очень странных дел», но не объявил, когда проект вернется на экраны. Считается, что это сделано специально: стрим-сервис не хотел подгонять производство под конкретную дату и дал шоураннерам братьям Даффер максимальный простор для работы.

В дело, однако, вмешался коронавирус. 14 марта Netflix заморозил производство нескольких крупных проектов, включая четвертый сезон «Очень странных дел». На данный момент неизвестно, когда съемки сериала возобновятся.

В середине февраля Netflix выпустил тизер четвертого сезона «Очень странных дел», в котором показал, что пропавший в финале третьего сезона шериф Хоппер в действительности не умер, а попал в Россию, где вынужден прокладывать рельсы зимой.

Подробности сюжета четвертого сезона не раскрываются. Предполагается, что часть действия развернется в России, откуда должен выбраться Хоппер.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: ComicBook.com