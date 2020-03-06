Софи Тёрнер против холода и дикой природы в трейлере сериала «Выжить»

В центре сюжета сериала «Выжить» — Джейн и Пол (Софи Тёрнер и Кори Хоукинс), единственные выжившие после крушения самолета в заснеженных горах. Они случайно познакомились во время злосчастного перелета и теперь вынуждены работать сообща. Помощи ждать неоткуда, и они должны сами добираться до цивилизации, пробираясь по горам и лесам.

Проект основан на одноименном романе Алекса Морела и увидит свет 6 апреля, одновременно с запуском новой стриминг-платформы Quibi.

Что такое Quibi ?

Новый стрим-сервис разработан для просмотра фильмов и сериалов на мобильных устройствах, отчего все проекты будут разбиты на короткие эпизоды, меньше 10 минут каждый. Одной из главных фишек платформы станет технология Turnstyle, которая позволит менять точку зрения на происходящее в зависимости от расположения экрана. В горизонтальном состоянии зрители увидят происходящее в обычном формате, но при повороте вертикально сериал или фильм покажет, что видят герои на экранах своих телефонов.

Кто работает с Quibi ?

Проекты для мобильного стриминга разрабатывают среди прочих Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Антуан Фукуа, Питер Фаррелли, Кэтрин Хардвик и Риз Уизерспун. В них снимаются Лиам Хемсворт, Кристоф Вальц, Кевин Харт, Идрис Эльба, Наоми Уоттс, Натали Эммануэль, Джон Траволта, Кифер Сазерленд, Бойд Холбрук, Уилл Форте и Кэйтлин Олсон.

Кроме «Выжить», на Quibi выйдут «Беглец», ремейк одноименного триллера, остросюжетный сериал «Самая опасная добыча», комедийные проекты «Крепкий Харт» и «Ремонт». В общей сложности на производство контента потрачено в районе 1,1 млрд долларов, а с момента запуска пользователям Quibi будет доступно почти 50 проектов.

Сколько стоит Quibi ?

Цена ежемесячной подписки на стрим-сервис с рекламой — 4 доллара 99 центов. Чтобы смотреть проект Quibi без рекламы, каждый месяц придется выкладывать 7,99 доллара. Для сравнения: ежемесячная подписка на Netflix обходится пользователям в 8 долларов 99 центов.