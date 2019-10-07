Финал 10-го сезона «Ходячих мертвецов» отложен. Эпизод выпустят отдельно позже в 2020 году

Канал AMC отложил выход финального эпизода десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Это решение продиктовано проблемами с постпродакшеном: из-за коронавируса COVID-19 невозможно закончить серию к назначенному сроку. Вместо этого 5 апреля сезон завершится 15-м эпизодом, а финал впоследствии выпустят отдельно.

(½) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/TqeSHgRdKR & mdash; AMC Networks (@AMC_TV) March 24, 2020 «В связи с текущими событиями, к сожалению, стало невозможно завершить постпродакшен финала десятого сезона „Ходячих мертвецов“. Так что сезон закончится 15-м эпизодом 5 апреля. Запланированный финал увидит свет в качестве спецвыпуска позже в этом году».

В дополнение к этому после 5 апреля первые восемь эпизодов десятого сезона «Ходячих мертвецов» будут бесплатно доступны на сайте AMC.com.

22 марта вышел 13-й эпизод, в котором в последний раз появилась Мишон в исполнении Данай Гуриры. В связи с этим Эндрю Линкольн, оставивший сериал после девятого эпизода, записал для актрисы песню. Он исполнил заглавную тему из фильма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть», заменив слова на «Просто люблю тебя, Данай».

Ранее из-за пандемии COVID-19 было отложено производство 11-го сезона «Ходячих мертвецов», заморожены съемки спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов». Канал также отменил премьеру второго спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — проект должен был выйти 12 апреля.

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Источник: Deadline

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