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Звезда «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бин снимется во втором сезоне «Мандалорца»

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Майкл Бин, знакомый зрителю по фильмам «Терминатор» и «Чужие», присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец». Актер сыграет нового персонажа — охотника за головами, какие-либо детали которого пока отсутствуют.

Ранее роль в проекте получила Розарио Доусон, которая появится в эпизодической роли Асоки Тано, ученицы Энакина Скайуокера. Утверждается также, что во втором сезоне вернется Билл Бёрр, сыгравший наемника Мэйфилда в шестом эпизоде первого сезона.

В центре сюжета «Мандалорца» — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества. Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Сюжет продолжения не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды.

«Мандалорец» вошел в список лучших сериалов 2019 года по версии редакции КиноПоиска. Почему проект не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Релиз второго сезона запланирован на осень 2020 года, однако точная дата пока не сообщается.

Источник: Making Star Wars

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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