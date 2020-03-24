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Правительство РФ поручило закрыть все кинотеатры на территории страны

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Правительство РФ поручило закрыть кинотеатры на территории всех субъектов страны. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Сроки прекращения работы не уточняются.

Ранее Минкультуры рекомендовало кинотеатрам временно прекратить свою деятельность начиная с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

Некоторые кинотеатры закрыли двери для посетителей еще на прошлой неделе. Так, с 20 марта в Петербурге не работают сети «Кино Окко» («Синема парк» и «Формула кино»), «Синема 5», «КАРО» и «Мираж». «Окко» также закрыла точки в Воронеже, Набережных Челнах, в подмосковных ТЦ «Мега Химки» и «Мега Белая Дача». Несколько филиалов «КАРО» не работают в Москве с 23 марта. Подробнее о заморозке кинотеатров в регионах можно узнать здесь.

О том, как коронавирус влияет на мировую индустрию, можно почитать в отдельном материале. С полным списком отмененных премьер и мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: Правительство РФ

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