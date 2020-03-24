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«Союзмультфильм» запустил онлайн-фестиваль на время карантина

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Киностудия «Союзмультфильм» объявила о запуске бесплатных онлайн-показов мультфильмов. Фестиваль под названием «Союзмульткарантин» будет проходить на ресурсе Vimeo во время карантина в связи с COVID-19, говорится на сайте студии.

В программе будет несколько премьерных показов лауреатов российских и международных кинофестивалей. Сейчас на сайте доступны мультфильмы «Кокоша», «Снегозавр» и «Козлы», а в ближайшие дни зрители смогут посмотреть короткометражки «Девочка, дракон и папа», «Апорт», «Замкнутый круг» и «Тип Топ».

«Авторские короткометражные мультфильмы — двигатель основных процессов в анимационном искусстве, традиционно наши картины широко представлены в программах международных фестивалей и регулярно завоевывают призы. При этом у широкого зрителя зачастую нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона — лучший способ это сделать», — заявил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Новые мультфильмы будут появляться на Vimeo ежедневно в 10:00 в течение марта и апреля. Всего «Союзмультфильм» планирует бесплатно показать около 60 короткометражек.

О других коротких анимационных хитах, которые можно посмотреть прямо сейчас, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: РИА «Новости»

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