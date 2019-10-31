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Джим Керри отращивает бороду, Робби Уильямс устраивает караоке. Что происходит в соцсетях звезд во время карантина

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Коронавирус по-прежнему тормозит киноиндустрию. Съемки многих проектов все еще заморожены, поэтому актеры и другие знаменитости вынуждены соблюдать карантин. Несмотря на изоляцию, многие не пропадают с радаров и развлекают подписчиков в соцсетях самыми разными способами — от чтения книг и пения до советов по тренировкам и гигиене.

Те, кто устал от коронавируса, решили обратиться к нему напрямую. Так, Кейт Бекинсейл и Карл Урбан показали COVID-19 средний палец, а до этого Тайка Вайтити записал видео с угрозами в адрес эпидемии.

Перевод: «Несколько дней в карантине, и эта стерва меня уже достала».

Над затянувшейся пандемией пошутил и Пол Беттани. Актер состарил себя на втором фото и подписал: «День 9124».

В соцсетях других звезд стало больше музыки. Например, Рон Перлман почтил память Кенни Роджерса, умершего 21 марта, и спел для подписчиков его хит «The Gambler».

А звезда «Светлячка» Алан Тьюдик сам написал небольшую песню, чтобы поддержать тех, кто пребывает в карантине.

Тем временем в Twitter Бена Платта можно послушать кавер на «The Rainbow» Кейси Масгрейвс.

Мадонна, чьи ближайшие концерты отменились из-за пандемии, актуализировала свой хит «Vogue». Вместо призыва танцевать певица пропела строчку «Давай поедим немного жареной рыбы… Давай танцуй, ведь макарон больше не осталось», тем самым намекнув на нехватку продуктов в супермаркетах.

Другой музыкант, Робби Уильямс, не стал мелочиться и несколько дней устраивал в Instagram онлайн-концерты для всех желающих.

Лора Дерн также не осталась в стороне и прочла для подписчиков детскую книгу «Гектор — архитектор». Ранее Патрик Стюарт читал в Instagram Шекспира, а российские актеры — сказки.

Ричард Э. Грант вспомнил ленту «Уитнэйл и Я» и спародировал для подписчиков сцену, в которой его героя останавливает полицейский.

Джим Керри решил заново отпустить бороду и пообещал ежедневно делиться фото, так что за процессом могут следить все желающие.

Селена Гомес, Маргарет Куэлли и Оливия Уайлд последовали примеру коллег и показали подписчикам, как правильно мыть руки во время пандемии.

Но оригинальнее всех выступили Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер. Актеры решили, что их поклонникам не стоит сидеть сложа руки, и поделились программами спортивных тренировок на время изоляции.

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