Бокс-офис России: «Тролли» выиграли худший уик-энд за 10 лет

Общая касса всех картин минувшего уик-энда в России составила 244 млн рублей. Это худший показатель почти за 10 лет кинопроката. Меньше было лишь по итогам уик-энда 24—27 июня 2010 года, когда совокупная касса всех вышедших в прокат релизов не добралась и до 240 млн рублей (с учетом СНГ). Тогда лидировал «Рыцарь дня» (103 млн рублей с учетом СНГ).

Из-за эпидемии коронавируса кинотеатры были вынуждены соблюдать меры предосторожности: не продавать более 50 билетов на один сеанс и следить за тем, чтобы между зрителями соблюдалась необходимая дистанция. Сами зрители также без особого энтузиазма отнеслись к походу в кино. Посещаемость в субботу и воскресенье оказалась почти на 60% меньше, чем неделей ранее, когда те же самые правила продажи билетов уже действовали. В нескольких регионах страны (Санкт-Петербург, Калининградская область, Якутия) кинотеатры закрылись полностью, в Москве перестали работать муниципальные площадки и несколько сетевых кинотеатров в торговых центрах. То же самое Министерство культуры РФ рекомендовало сделать остальным площадкам по всей стране, однако многие из них уже заявили, что не последуют этой рекомендации: в отличие от официального запрета, рекомендация не освобождает их от арендной платы и других выплат на время простоя.

Поэтому есть шансы, что как минимум еще один рабочий уик-энд в российских кинотеатрах состоится. Правда, если это произойдет, ситуация по сборам будет еще хуже: в ближайшие три недели для проката не запланирован ни один мейджорский релиз, в графике остались лишь фильмы независимых дистрибьюторов с весьма скромным кассовым потенциалом.

1. «Тролли. Мировой тур» (1-я неделя), 96 млн рублей, 426 тысяч зрителей, 32 921 сеанс

На этом тревожном фоне результат сиквела «Троллей», подобравшийся к 100-миллионной отметке, следует воспринимать если не как успех, то уж точно без лишнего скепсиса. Будь ситуация рядовой, «Мировой тур» собрал бы не меньше первой части, освоившей в 2016 году 234 миллиона в стартовый уик-энд. Сейчас же приходится сравнивать релиз с третьей частью «Смурфиков» (100 млн рублей). Universal сделала ставку на одновременный выход «Троллей» в кинотеатрах и онлайн, в России мультфильм появится в легальном доступе в интернете на следующей неделе. Насколько эта стратегия позволит компании минимизировать убытки, пока не очень понятно. Но кейс в любом случае любопытный.

2. «Бладшот» (2-я неделя), 42 млн рублей (-75%), 153 тысячи зрителей, 14 266 сеансов

Фантастический боевик Sony довел свою кассу до 254 млн рублей. Картина предсказуемо начала отставать от графика «Риддика», у которого в 2013 году после двух уик-эндов на счету было 286 млн рублей (с учетом СНГ).

3. «Джентльмены» (6-я неделя), 21 млн рублей (-62%), 69 тысяч зрителей, 4423 сеанса

Комедийный боевик Гая Ричи на шестой неделе проката вернулся в тройку лидеров и вновь стал лучшим по средней посещаемости в топ-10 — 15 человек на одном сеансе (у «Троллей» этот показатель равен 12). Общая касса «Джентльменов» составляет 1,213 млрд рублей. Для того чтобы превзойти результат «Аладдина», самого кассового фильма Ричи в России, осталось собрать 6 млн рублей.

4. «Отель „Белград“» (3-я неделя), 19 млн рублей (-77%), 73 тысячи зрителей, 7068 сеансов

За три недели спин-офф сериала «Отель „Элеон“» заработал 434 млн рублей. До итоговых сборов «Кухни в Париже» (502 млн рублей) ему уже не добраться.

5. «Человек-невидимка» (3-я неделя), 11 млн рублей (-73%), 41 тысяча зрителей, 3202 сеанса

Хоррор Universal заработал уже 206 млн рублей. Несмотря на появление картины в онлайн-доступе, она заняла второе место по посещаемости в топ-10, разделив его с «Троллями» — 12 человек на одном сеансе.

6. «Вперед» (3-я неделя), 9,2 млн рублей (-89%), 43 тысячи зрителей, 5547 сеансов

Российские зрители принесли мультфильму Pixar 365 млн рублей. Это больше итоговых сборов «Хорошего динозавра» (303 млн рублей). Но результат «Тайны Коко» (486 млн рублей) ему не превзойти.

7. «Афера в Майами» (1-я неделя), 8,1 млн рублей, 22 тысячи зрителей, 2479 сеансов

Криминальная драма Оливье Ассайаса сумела заработать на старте больше «Лабиринтов прошлого» (5 млн рублей), но меньше «Красивого, плохого, злого» (10,6 млн рублей).

8. «Верю в любовь» (1-я неделя), 6,7 млн рублей, 25 тысяч зрителей, 4091 сеанс

Подростковая мелодрама Lionsgate отработала по нижней границе самых скромных ожиданий. Картина, сумевшая в США на старте выступить на уровне «Бладшота», в России стала жертвой коронавируса. Молодые зрительницы, которые в прошлом году принесли неслыханные 200 млн рублей мелодраме «В метре друг от друга», сейчас дошли до кинотеатров не так массово. В итоге картина не смогла добраться до стартовых результатов даже таких схожих проектов, как «Весь этот мир» (19 млн рублей) и «Бумажные города» (25 млн рублей).

9. «Кукла 2: Брамс» (2-я неделя), 6,3 млн рублей (-69%), 25 тысяч зрителей, 2876 сеансов

За 11 дней независимый американский хоррор заработал 35 млн рублей. У оригинального фильма в 2016 году уже после первого уик-энда было немногим меньше — 33 млн рублей.

10. «Номер один» (1-я неделя), 5,6 млн рублей, 22 тысячи зрителей, 4763 сеанса

Комедия компании Megogo и режиссера Михаила Расходникова показала худшую посещаемость в топ-10 — 4 человека на одном сеансе. Впрочем, предыдущий фильм Megogo, «Успех», в ноябре 2019-го показывал еще более скромный старт — 2,2 млн рублей.

Из-за отсутствия больших релизов в ближайшие уик-энды и впадения кинопроката в спячку КиноПоиск приостанавливает обзоры российского бокс-офиса. Ближайший крупный релиз в России — «Стрельцов». Он по-прежнему заявлен на 16 апреля. Но есть все шансы, что прокатчик передумает выпускать его весной, даже если кинотеатры продолжат работу. Как бы то ни было, мы все ждем окончания острой фазы пандемии и, как только кинотеатральный прокат вернется к нормальной жизни, возобновим публикацию обзоров.

