Эдгар Райт составил список 100 любимых комедий. С Чарли Чаплином, «Южным Парком» и вампирами

В качестве поддержки для всех, кто переживает непростые времена в связи с пандемией коронавируса COVID-19, режиссер Эдгар Райт собрал 100 своих любимых кинокомедий. В его список вошли работы Бастера Китона, Чарли Чаплина, труппы «Монти Пайтон», Стива Мартина, Джона Хьюза, пародии Цукера-Абрахама-Цукера и даже Стэнли Кубрика.
«Я мог бы легко собрать еще сто, так что не надо говорить: „А где такой-то и такой-то фильм?“ — написал Райт перед списком, опубликованным на LetterBox. — Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от просмотра».
Вот 50 фильмов из списка Райта:
- «Золотая лихорадка»;
- «Пароходный Билл»;
- «Музыкальная шкатулка»;
- «Вечер в опере»;
- «Огни большого города»;
- «Обезьяньи проделки»;
- «Музыкальная шкатулка»;
- «Утиный суп»;
- «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся»;
- «Зомби одним планом!»;
- «Реальные упыри»;
- «Отряд „Америка“: Всемирная полиция»;
- «На обочине»;
- «Идиократия»;
- «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»;
- «Наполеон Динамит»;
- «Песни со второго этажа»;
- «Убойный футбол»;
- «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный»;
- «Академия Рашмор»;
- «Выскочка»;
- «Бутылочная ракета»;
- «День сурка»;
- «Деликатесы»;
- «Битлджус»;
- «Самолетом, поездом, машиной»;
- «Голый пистолет»;
- «Зловещие мертвецы 2»;
- «Выходной день Ферриса Бьюллера»;
- «Это — Spinal Tap»;
- «Совершенно секретно!»;
- «Тутси»;
- «Аэроплан»;
- «Братья Блюз»;
- «Сверкающие седла»;
- «Молодой Франкенштейн»;
- «Монти Пайтон и священный Грааль»;
- «Гарольд и Мод»;
- «Продюсеры»;
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»;
- «В джазе только девушки»;
- «Выпускник»;
- «Зверинец»;
- «Придурок»;
- «Воспитание Аризоны»;
- «Госпожа Америка»;
- «Ле Донк и Скор-се-зе»;
- «SuperПерцы»;
- «Мозги набекрень»;
- «Поменяться местами».
Со всеми фильмами, выбранными Райтом, можно ознакомиться здесь.
Примеру режиссера последовал и Райан Джонсон, который составил список мюзиклов из 1970-х. Он назвал такие проекты, как «Ослиная кожа» и «Кабаре».
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