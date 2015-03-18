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Эдгар Райт составил список 100 любимых комедий. С Чарли Чаплином, «Южным Парком» и вампирами

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В качестве поддержки для всех, кто переживает непростые времена в связи с пандемией коронавируса COVID-19, режиссер Эдгар Райт собрал 100 своих любимых кинокомедий. В его список вошли работы Бастера Китона, Чарли Чаплина, труппы «Монти Пайтон», Стива Мартина, Джона Хьюза, пародии Цукера-Абрахама-Цукера и даже Стэнли Кубрика.

«Я мог бы легко собрать еще сто, так что не надо говорить: „А где такой-то и такой-то фильм?“ — написал Райт перед списком, опубликованным на LetterBox. — Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от просмотра».

Вот 50 фильмов из списка Райта:

Со всеми фильмами, выбранными Райтом, можно ознакомиться здесь.

Примеру режиссера последовал и Райан Джонсон, который составил список мюзиклов из 1970-х. Он назвал такие проекты, как «Ослиная кожа» и «Кабаре».

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