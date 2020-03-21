Патрик Стюарт зачитал Уильяма Шекспира для людей в карантине

Звезда «Людей Икс» и «Звездного пути» Патрик Стюарт решил поддержать людей, сидящих дома из-за пандемии коронавируса, и развлечь их творчеством Уильяма Шекспира. Сперва актер вывесил в Instagram видео, в котором зачитал сонет 116, опубликованный в 1609 году.

Видео вызвало в сети положительную реакцию, и Стюарт решил продолжить. Он намерен выпускать видео с сонетами каждый день, пока ситуация с коронавирусом не разрешится.

«Меня порадовала реакция на мой пост с сонетом 116 Шекспира, — написал Стюарт под новым видео. — Это привело к тому, что я взялся за следующее. Когда я был ребенком в 1940-х, моя мама нарезала мне фрукты (которых было немного), ставила их передо мной и говорила: „По яблоку в день — и доктор не нужен“. Как насчет „по сонету в день — и доктор не нужен“? Так что начнем, сонет первый».

На следующий день Стюарт зачитал второй сонет.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 330 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезни уже скончалось более 14 тысяч человек. В связи с этим правительства многих стран просят своих граждан соблюдать карантин и не выходить на улицу без лишней необходимости. Идею самоизоляции поддерживают многие знаменитости, которые развлекают себя дома музыкой, готовкой, танцами и спортом.

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