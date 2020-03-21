КиноПоиск

Патрик Стюарт зачитал Уильяма Шекспира для людей в карантине

Обсудить0

Звезда «Людей Икс» и «Звездного пути» Патрик Стюарт решил поддержать людей, сидящих дома из-за пандемии коронавируса, и развлечь их творчеством Уильяма Шекспира. Сперва актер вывесил в Instagram видео, в котором зачитал сонет 116, опубликованный в 1609 году.

Видео вызвало в сети положительную реакцию, и Стюарт решил продолжить. Он намерен выпускать видео с сонетами каждый день, пока ситуация с коронавирусом не разрешится.

«Меня порадовала реакция на мой пост с сонетом 116 Шекспира, — написал Стюарт под новым видео. — Это привело к тому, что я взялся за следующее. Когда я был ребенком в 1940-х, моя мама нарезала мне фрукты (которых было немного), ставила их передо мной и говорила: „По яблоку в день — и доктор не нужен“. Как насчет „по сонету в день — и доктор не нужен“? Так что начнем, сонет первый».

На следующий день Стюарт зачитал второй сонет.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 330 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезни уже скончалось более 14 тысяч человек. В связи с этим правительства многих стран просят своих граждан соблюдать карантин и не выходить на улицу без лишней необходимости. Идею самоизоляции поддерживают многие знаменитости, которые развлекают себя дома музыкой, готовкой, танцами и спортом.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Дэниэл Крэйг не хотел быть Джеймсом Бондом. Мечтал стать Суперменом или Человеком-пауком

Дэниэл Крэйг не хотел быть Джеймсом Бондом. Мечтал стать Суперменом или Человеком-пауком

Сегодня, 11:104
Итальянцы в карантине начали проецировать на здания сцены из фильмов

Итальянцы в карантине начали проецировать на здания сцены из фильмов

Сегодня, 10:052
«Не будьте **** идиотами»: Звезда «Игры престолов» осудила людей, не соблюдающих карантин

«Не будьте **** идиотами»: Звезда «Игры престолов» осудила людей, не соблюдающих карантин

Вчера10
В мультфильме «Рапунцель» нашли намеки на коронавирус. Теперь по нему дают советы насчет карантина

В мультфильме «Рапунцель» нашли намеки на коронавирус. Теперь по нему дают советы насчет карантина

Вчера7

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Чужак»: Жуткий, но затянутый триллер про веру в сверхъестественное

Сегодня1
«Чужак»: Жуткий, но затянутый триллер про веру в сверхъестественное
Соскучились по «Офису»? Как ситком о бессмысленной работе стал таким правдоподобным
Культовые сериалы

Соскучились по «Офису»? Как ситком о бессмысленной работе стал таким правдоподобным

Сегодня6
Правительство РФ поручило закрыть все кинотеатры на территории страны

Правительство РФ поручило закрыть все кинотеатры на территории страны

час назад5
«Союзмультфильм» запустил онлайн-фестиваль на время карантина

«Союзмультфильм» запустил онлайн-фестиваль на время карантина

2 часа назад0
Джим Керри отращивает бороду, Робби Уильямс устраивает караоке. Что происходит в соцсетях звезд во время карантина

Джим Керри отращивает бороду, Робби Уильямс устраивает караоке. Что происходит в соцсетях звезд во время карантина

Сегодня, 18:260
Находка дня: Социальное дистанцирование на постерах «Мстителей» и «Очень странных дел»
Бюро находок

Находка дня: Социальное дистанцирование на постерах «Мстителей» и «Очень странных дел»

Сегодня, 18:190
Бокс-офис России: «Тролли» выиграли худший уик-энд за 10 лет
Сборы

Бокс-офис России: «Тролли» выиграли худший уик-энд за 10 лет

Сегодня, 14:596
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт