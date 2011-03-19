Дэниэл Крэйг не хотел быть Джеймсом Бондом. Мечтал стать Суперменом или Человеком-пауком

В интервью журналу Saga Дэниэл Крэйг признался, что ребенком никогда не мечтал стать Джейсом Бондом. Вместо британского супершпиона его привлекали более фантастические сюжеты с супергероями и даже ковбои.

«Люди постоянно говорят мне: „Вы, наверное, с детства мечтали сыграть Джеймса Бонда“. И мой ответ — „нет“. Никогда не мечтал, — говорит Крэйг. — Я мечтал о разных других вещах — стать Суперменом, Человеком-пауком, Человеком-невидимкой или даже старым добрым ковбоем. Но только не Бондом, что сейчас выглядит иронично».

Несмотря на то, что ему пока не удалось сыграть Человека-паука или Супермена (ковбоя он сыграл в фильме Джона Фавро «Ковбои против пришельцев»), Крэйг не жалеет, что взялся за роль агента 007.

«Мне очень повезло получить одну из лучших ролей в кино. В роли Бонда нет никаких минусов», — заметил актер.

После выхода боевика «007: СПЕКТР» Крэйг заявил, что намерен расстаться с Бондом. «Я скорее вскрою себе вены, чем вернусь к этой роли», — утверждал актер в октябре 2015 года. Однако в итоге он решил в очередной раз сыграть британского супершпиона в «Не время умирать» — 25-м фильме франшизы.

«Не время умирать» ожидался в кинотеатрах 9 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса студия Universal приняла решение перенести релиз на осень. Теперь картина увидит свет 25 ноября (мировая премьера состоится 12 ноября). В российских кинотеатрах лента выйдет 19 ноября.

Источник: Metro