Итальянцы в карантине начали проецировать на здания сцены из фильмов

Организаторы параллельной программы кинофестиваля в Риме решили с помощью классического кинематографа поднять дух города и отвлечь его жителей от мыслей о коронавирусе. Фабиа Беттини и Джанлукка Джанелли, отвечающие за программу Alice nella Città, начали показывать горожанам сцены из фильмов, проецируя их на стены зданий напротив.

По словам Беттини и Джанелли, совместный просмотр сцен из любимых фильмов призван успокоить людей в это непростое время. Они попросили других горожан, у которых есть проекторы, поддержать движение. Вслед за Римом к акции присоединились Пиза, Турин и Палермо.

Итальянский закон об авторских правах запрещает демонстрировать картины целиком, поэтому людям приходится ограничиваться небольшими клипами. Уже успели показать сцены из фильмов «Общество мертвых поэтов», «Билли Эллиот», «Великий диктатор», «Коты-аристократы», «Новый кинотеатр „Парадизо“», «Сладкая жизнь», «Небо над Берлином», «Чудо в Милане».

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 330 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Италии заражение COVID-19 диагностировали более 59 тысячам человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезни уже скончалось более 14 тысяч человек. Издание SCMP утверждает, что количество смертельных исходов в мире превысило 16 тысяч. В Италии от коронавируса умерло 5476 человек — больше, чем в Китае.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Deadline