КиноПоиск HD выпустит сериал Александра Роднянского и Сергея Мелькумова о современном киберспорте

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD и компания «Нон-Стоп Продакшн» заключили соглашение о выпуске сериала «Хэдшот», посвященного современному киберспорту. Проект будет состоять из десяти серий, которые выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD. Производство сериала стартует в этом году, его курируют продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, работавшие над картинами «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».

«Хэдшот» расскажет о старшекласснике Денисе — изгое и жертве буллинга со стороны ровесников. Когда его жизнь становится совсем невыносимой, на помощь приходит его аватар из видеоигры. IIIRAM помогает герою обрести уверенность в себе, но методы вымышленного друга довольно сомнительны, а советы чаще всего неэтичны. Вскоре Денис попадает в мир современного киберспорта, и его жизнь резко меняется. У него появляются первые деньги, новые знакомства и шанс привлечь внимание девушки, о которой он раньше даже не мечтал.

По словам Роднянского, сериалы для онлайн-кинотеатров позволяют говорить на самые актуальные и насущные темы без стыдливых умолчаний и самоцензуры, и в этом смысле партнерство с КиноПоиск HD особенно важно для продюсера.

«„Хэдшот“ изначально привлек нас не только остроумным приемом, придуманным Андреем Кургановым и Никитой Лазаренко, который позволяет показать мир компьютерных боев так, как его прежде никогда не показывали в сериалах, но и своей актуальностью. „Хэдшот“ — это не только развлекательный аттракцион для молодой аудитории, но и содержательная драма о невыдуманных проблемах подростков и вызовах современного мира», — рассказывает Роднянский.

Директор по контенту КиноПоиск HD Ольга Филипук, считает, что «Нон-Стоп Продакшн» и Роднянский точно чувствуют актуальную повестку и отлично понимают, какие темы важны для сегодняшних зрителей. «В наше время профессиональные геймеры — это новые рок-звезды, с огромными гонорарами и армиями поклонников. Сериал „Хэдшот“ об этом мире, у которого гораздо больше общего с миром реальным, чем может показаться на первый взгляд», — говорит Филипук.



Премьера «Хэдшота» запланирована на 2021 год.