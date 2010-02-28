Создатель «Мира Дикого Запада» объяснил камео дракона в третьем сезоне

7 марта стало известно, что шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс снялись в третьем сезоне «Мира Дикого Запада» в небольшом камео. Они появились во втором эпизоде в ролях двух техников четвертого парка, темой которого были рыцари и Средневековье. Бениофф и Уайсс обсуждают на экране планирующуюся сделку, после чего готовятся разделать на части Дрогона — главного дракона Дейенерис Таргариен.

«Мы дружим с Дэном и Дэвидом, они очень хорошие люди, — объяснил появление сценаристов Джонатан Нолан, шоураннер сериала. — Невероятно дружелюбные, они постоянно поддерживали нас, пока мы запускали наш сериал. Как и Джордж Р. Р. Мартин. Джордж постоянно предлагал сделать эпизод-кроссовер. Когда пришло время героям Джеффри Райта и Люка Хемсворта исследовать глубины комплекса Mesa, мы не смогли удержаться».

По его словам, камео Бениоффа и Уайсса и четвертый парк — это одновременно дань уважения оригинальному «Миру Дикого Запада» 1973 года, в сюжете которого важную роль сыграл мир Средневековья, и «Игре престолов», благодаря которой у Нолана появилась возможность сделать свой проект.

«В плане амбициозности, размаха производства и масштаба истории этот сериал заново изобрел телевидение, — говорит Нолан об «Игре престолов». — Мы хотели отдать дань уважения. Дэн и Дэвид приняли наше предложение и согласились потусить с нами ночью на площадке. И прихватили с собой одного из своих больших огнедышащих друзей».

«Он съел парочку ассистентов, и все», — пошутил Нолан по поводу работы с Дрогоном.

До «Мира Дикого Запада» Бениофф и Уайсс снялись в камео в эпизоде сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Там они сыграли скучающих работников водного парка.

Новые эпизоды «Мира Дикого Запада» выходят каждый понедельник и доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». Там же сейчас можно посмотреть первый и второй сезоны сериала.

Источник: THR

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