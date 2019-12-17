Новые эпизоды мультсериала «Рик и Морти» выйдут в мае

Четвертый сезон анимационного сериала «Рик и Морти» вернется на экраны в мае 2020 года, сообщает канал 2х2 со ссылкой на Adult Swim. Точная дата релиза пока не сообщается. Сюжет и название новых эпизодов также неизвестны.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

Четвертый сезон «Рика и Морти» стартовал 10 ноября 2019 года. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

О своих шансах выжить во вселенной «Рика и Морти» можно узнать из теста КиноПоиска.

Источник: 2х2