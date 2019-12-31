КиноПоиск

Розарио Доусон сыграет во втором сезоне «Мандалорца». Часть эпизодов поставит Роберт Родригес

Обсудить0

Розарио Доусон получила одну из ролей во втором сезоне сериала «Мандалорец». Актриса появится в спин-оффе «Звездных войн» в образе Асоки Тано. Как пишет Deadline, ее роль будет эпизодической.

Асока Тано принадлежит к гуманоидной расе торгутов с планеты Шили. Ранее она появлялась в двух мультсериалах по «Звездным войнам» — «Повстанцах» и «Войнах клонов». В последнем проекте Тано была ученицей Энакина Скайуокера и помогла ему спасти сына Джаббы Хатта, чье возвращение стало залогом мира между Республикой и расой хаттов.

Кроме того, по данным HN Entertainment, одним из режиссеров второго сезона стал Роберт Родригес. По слухам, он снял как минимум один эпизод, но точное число его серий пока не известно. Ранее СМИ связывали второй сезон с именем Джеймса Мэнголда, но постановщик опроверг свое участие в проекте.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

В первом сезоне мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже завершились. Его премьера намечена на октябрь этого года.

Источники: DeadlineHN Entertainment

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Джина Карано завершила съемки во втором сезоне «Мандалорца»

Джина Карано завершила съемки во втором сезоне «Мандалорца»

10 марта3
Hasbro показала новые игрушки с Малышом Йодой. Они милые и двигаются

Hasbro показала новые игрушки с Малышом Йодой. Они милые и двигаются

21 февраля8
Студия Disney может сделать спин-оффы сериала «Мандалорец»

Студия Disney может сделать спин-оффы сериала «Мандалорец»

5 февраля9
Лучшие сериалы 2019-го и другие итоги года
В предыдущих сериях

ПодкастЛучшие сериалы 2019-го и другие итоги года

31 декабря 201918

Главное сегодня

Сериалы

Сериал «Колл-центр»: Забавные игры в секс-шопе

Сегодня3
Сериал «Колл-центр»: Забавные игры в секс-шопе
«Красотке» стукнуло 30. Пять самых культовых нарядов героини Джулии Робертс

«Красотке» стукнуло 30. Пять самых культовых нарядов героини Джулии Робертс

Сегодня2
Почему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов
Через вселенные

ПодкастПочему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов

Сегодня2
Создатель «Мира Дикого Запада» объяснил камео дракона в третьем сезоне

Создатель «Мира Дикого Запада» объяснил камео дракона в третьем сезоне

Сегодня, 17:056
Трейлер сериала «Проект «Анна Николаевна»: Андроид-полицейский на страже правопорядка
КиноПоиск HD

Трейлер сериала «Проект «Анна Николаевна»: Андроид-полицейский на страже правопорядка

Сегодня, 15:504
Розарио Доусон сыграет во втором сезоне «Мандалорца». Часть эпизодов поставит Роберт Родригес

Розарио Доусон сыграет во втором сезоне «Мандалорца». Часть эпизодов поставит Роберт Родригес

Сегодня, 16:432
Новые эпизоды мультсериала «Рик и Морти» выйдут в мае

Новые эпизоды мультсериала «Рик и Морти» выйдут в мае

Сегодня, 16:202
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт