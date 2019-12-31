Розарио Доусон сыграет во втором сезоне «Мандалорца». Часть эпизодов поставит Роберт Родригес

Розарио Доусон получила одну из ролей во втором сезоне сериала «Мандалорец». Актриса появится в спин-оффе «Звездных войн» в образе Асоки Тано. Как пишет Deadline, ее роль будет эпизодической.

Асока Тано принадлежит к гуманоидной расе торгутов с планеты Шили. Ранее она появлялась в двух мультсериалах по «Звездным войнам» — «Повстанцах» и «Войнах клонов». В последнем проекте Тано была ученицей Энакина Скайуокера и помогла ему спасти сына Джаббы Хатта, чье возвращение стало залогом мира между Республикой и расой хаттов.

Кроме того, по данным HN Entertainment, одним из режиссеров второго сезона стал Роберт Родригес. По слухам, он снял как минимум один эпизод, но точное число его серий пока не известно. Ранее СМИ связывали второй сезон с именем Джеймса Мэнголда, но постановщик опроверг свое участие в проекте.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

В первом сезоне мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже завершились. Его премьера намечена на октябрь этого года.



Источники: Deadline, HN Entertainment

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