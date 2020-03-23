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Том Холланд пожаловался на плохое самочувствие и сильный кашель. Сейчас находится в самоизоляции

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Звезда «Человека-паука» Том Холланд пожаловался в прямом эфире в Instagram на плохое состояние здоровья. Актер рассказал, что проснулся утром с сильным кашлем и почувствовал себя нехорошо. Холланд отметил, что речь пока не идет о коронавирусе COVID-19, но он на всякий случай изолировался от мира с братом и друзьями. Ближайшее время актер планирует посвятить сбору пазла.

«Я сегодня очень плохо себя чувствую, — говорит Холланд в видео. — Не думаю, что у меня коронавирус, но я принял дополнительные меры предосторожности. Самоизолировался в помещении. Сегодня первый день, когда мне нездоровится. Вчера чувствовал себя хорошо, но этим утром проснулся с кашлем, и мне было очень плохо».

Холланд уверен, что у него нет коронавируса, но анализы на наличие COVID-19 пока не сдавал.

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