Том Холланд пожаловался на плохое самочувствие и сильный кашель. Сейчас находится в самоизоляции

Звезда «Человека-паука» Том Холланд пожаловался в прямом эфире в Instagram на плохое состояние здоровья. Актер рассказал, что проснулся утром с сильным кашлем и почувствовал себя нехорошо. Холланд отметил, что речь пока не идет о коронавирусе COVID-19, но он на всякий случай изолировался от мира с братом и друзьями. Ближайшее время актер планирует посвятить сбору пазла.
«Я сегодня очень плохо себя чувствую, — говорит Холланд в видео. — Не думаю, что у меня коронавирус, но я принял дополнительные меры предосторожности. Самоизолировался в помещении. Сегодня первый день, когда мне нездоровится. Вчера чувствовал себя хорошо, но этим утром проснулся с кашлем, и мне было очень плохо».
Холланд уверен, что у него нет коронавируса, но анализы на наличие COVID-19 пока не сдавал.
- На сегодняшний день в мире зарегистрировано 292 тысячи случаев заражения коронавирусом.
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезни уже скончалось более 12 тысяч человек. Издание SCMP утверждает, что количество смертельных исходов в мире превысило 14 тысяч.
- Среди знаменитостей коронавирус уже обнаружили у Тома Хэнкса, Риты Уилсон, Идриса Эльбы, Ольги Куриленко, Кристофера Хивью, Рэйчел Мэттьюз, Деби Мейзар, Индиры Вармы, Дэниэла Дэ Кима, Харви Вайнштейна и оперного певца Пласидо Доминго.
- Многие звезды находятся на карантине, где развлекают себя музыкой, готовкой, танцами и спортом.
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- О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.
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