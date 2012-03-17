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Находка дня: «Ведьмак», «Матрица» и «Мандалорец» с черной кошкой

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YouTube-канал OwlKitty специализируется на видео, в которых одноименную черную кошку добавляют в разные фильмы и сериалы. Стараниями авторов и хозяев очаровательное домашнее животное попало в ключевые сцены нескольких проектов — от «Игры престолов» и «Матрицы» до «Привидения» и «Мандалорца». Кошку даже выдали в напарники Геральту в сериале «Ведьмак».

«Ведьмак»

«Привидение»

«Инопланетянин»

«Мандалорец»

«Очень странные дела»

«Матрица»

«Игра престолов»

На канале регулярно публикуются материалы о съемках OwlKitty, там даж появился отдельный репортаж о том, как проходит работа над видео.

Поддержать авторов канала можно здесь.

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