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«Не будьте **** идиотами»: Звезда «Игры престолов» осудила людей, не соблюдающих карантин

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Во время прямого эфира в Instagram звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер выступила с критикой людей, которые легкомысленно относятся к пандемии COVID-19 и не прислушиваются к требованиям изоляции и социальной дистанции. Судя по всему, актриса в первую очередь имеет в виду коллегу по цеху Эванджелин Лилли, которая ранее заявила, что для нее «свобода важнее жизни».

«Не выходите на улицу. Не будьте **** идиотами, — говорит Тёрнер в видео. — Даже если вы цените „свою свободу превыше своего здоровья“. Мы **** на вашу свободу. Вы можете заражать других людей, таким образом ставите под угрозу людей из групп риска. Так что, ребята, не выходите на улицу! Это не круто, это глупо».

«Бесконечно радует Софи Тёрнер, наезжающая на Эванджелин Лилли и Ванессу Хадженс, после того как они назвали карантин из-за коронавируса излишне драматическим и заявили, что для них свобода ценнее здоровья. Софи не будет с вами нянчиться».

На прошлой неделе Лилли опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что отвезла детей в лагерь гимнастики. Актриса отметила, что они помыли руки и все довольны и счастливы, но в конце добавила хештег «жизнь продолжается» (business as usual), из-за чего была подвергнута критике.

«Для некоторых людей их жизни важнее их свобод, для других их свободы важнее жизней, — написала актриса в комментариях. — Каждый делает свой выбор. Как по мне, наша ситуация сейчас слишком сильно напоминает военное положение, и всё из-за респираторной инфекции».

Хадженс, в свою очередь, заявила, что не видит ничего страшного в том, что люди могут умереть от коронавируса.

«Простите. Я понимаю, это вирус, — заметила актриса по поводу карантина во время прямой трансляции. — Но вместе с тем даже если все заразятся, типа да, люди умрут. Что ужасно. Но вроде как неизбежно?»

Впоследствии актриса принесла извинения за свои слова.

СOVID-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 292 тысяч человек. Смертельных исходов — более 14 тысяч.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

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