В мультфильме «Рапунцель» нашли намеки на коронавирус. Теперь по нему дают советы насчет карантина

В центре внимания оказался очередной фильм, сюжет которого перекликается с пандемией COVID-19. 20 марта пользователи Twitter заметили, что намеки на новый коронавирус есть в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история», вышедшем в 2010 году.
Картина Disney снята по мотивам известной сказки братьев Гримм «Рапунцель». По сюжету на землю падает солнечная капля, из которой появляется волшебный цветок, способный исцелять болезни и даровать вечную молодость. Сначала он попадает в руки старушке Готель, но вскоре его забирают солдаты из королевства Корона, чтобы вылечить беременную королеву. После исцеления у нее рождается дочь — принцесса Рапунцель. Одержимая вечной молодостью Готель похищает ребенка и запирает в башне, в стенах которой Рапунцель безвылазно просидит 18 лет.
В сети обратили внимание на две детали. Во-первых, название королевства, где родилась Рапунцель, напоминает сокращение слова «коронавирус». Другое сходство состоит в том, что с усилением эпидемии жителей всех стран призывают к изоляции от внешнего мира, то есть к условиям, напоминающим заточение Рапунцель.
А пользователь Jon Wensley отметил, что после изоляции главная героиня все же обрела счастье. Видимо, это намек на важность карантина.
В связи с COVID-19 про мультфильм вспомнили и СМИ. 16 марта издание USA Today опубликовало список советов, как проводить время на карантине. В одном из пунктов автор сослался на песню Рапунцель, в которой героиня упоминает свои занятия — чревовещание, изготовление свечей, папье-маше и рисование.
Ранее «предсказание» коронавируса нашли в «Симпсонах». В одной из серий больной гриппом японец кашлянул в коробку, предназначенную для отправки в Спрингфилд. Когда посылку доставили в город, инфекция ожидаемо поразила многих жителей. В реальности же очагом COVID-19 тоже была страна Азии — Китай. Позднее соавтор эпизода Билл Окли раскритиковал сравнение. По его мнению, оно разжигает ненависть ко всем азиатам.
Похожий сценарий прослеживался и в «Заражении», где источником вируса был Гонконг, а первым носителем — летучая мышь, заразившая свинью. После вспышки коронавируса триллер Стивена Содерберга стали чаще пересматривать в онлайн-кинотеатрах.
Источники: Metro
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