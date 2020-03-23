В мультфильме «Рапунцель» нашли намеки на коронавирус. Теперь по нему дают советы насчет карантина

В центре внимания оказался очередной фильм, сюжет которого перекликается с пандемией COVID-19. 20 марта пользователи Twitter заметили, что намеки на новый коронавирус есть в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история», вышедшем в 2010 году.

Картина Disney снята по мотивам известной сказки братьев Гримм «Рапунцель». По сюжету на землю падает солнечная капля, из которой появляется волшебный цветок, способный исцелять болезни и даровать вечную молодость. Сначала он попадает в руки старушке Готель, но вскоре его забирают солдаты из королевства Корона, чтобы вылечить беременную королеву. После исцеления у нее рождается дочь — принцесса Рапунцель. Одержимая вечной молодостью Готель похищает ребенка и запирает в башне, в стенах которой Рапунцель безвылазно просидит 18 лет.

В сети обратили внимание на две детали. Во-первых, название королевства, где родилась Рапунцель, напоминает сокращение слова «коронавирус». Другое сходство состоит в том, что с усилением эпидемии жителей всех стран призывают к изоляции от внешнего мира, то есть к условиям, напоминающим заточение Рапунцель.

Tangled the Disney movie. About a girl who is isolated from the kingdom of Corona. Well played @Disney #CoronaCrisis #CoronaVirusUpdate #COVID19 — Karla May Benwell 🧜‍♀️ (@hehekarlahaha) March 20, 2020 «„Рапунцель: Запутанная история“ — фильм Disney. Про девочку, которая изолирована от королевства Корона. Неплохо, Disney».

The kingdom in Tangled is called Corona 💀💀💀 — S. (@Samhassounn) March 20, 2020 «Королевство в „Рапунцель: Запутанная история“ называется Корона».

The movie “Tangled” which featured Rapunzel (AKA The Queen of Quarantine) was a girl who was locked up by her over protective mother, in a secluded tower on an island.



Brace yourself...



That island was called “Corona”#DisneyFacts #Covid19 #Covid19SA #CoronavirusSA pic.twitter.com/WUKyXP3PAw — 𝐒𝐀𝐒𝐊𝐈𝐀 𝐌𝐈𝐓𝐂𝐇𝐄𝐋𝐋 (@_SaskiaMitchell) March 20, 2020 «В фильме „Запутанная история“ о Рапунцель (она же „королева карантина“) была девочка, которую строгая мать заперла уединенной в башне на острове. Приготовьтесь… Этот остров называется Корона».

А пользователь Jon Wensley отметил, что после изоляции главная героиня все же обрела счастье. Видимо, это намек на важность карантина.

Corona is an island kingdom and the birthplace of Rapunzel in Disney's 2010 animated feature film, Tangled.



After a significant period of isolation it is also where Rapunzal met her future husband/prince.



Just saying. — Jon Wensley (@jonwensley) March 20, 2020 «Корона — островное королевство и родина Рапунцель из мультфильма Disney 2010 года. Также после длительной изоляции Рапунцель встретила своего будущего мужа/принца. Просто чтобы вы знали».

В связи с COVID-19 про мультфильм вспомнили и СМИ. 16 марта издание USA Today опубликовало список советов, как проводить время на карантине. В одном из пунктов автор сослался на песню Рапунцель, в которой героиня упоминает свои занятия — чревовещание, изготовление свечей, папье-маше и рисование.

Ранее «предсказание» коронавируса нашли в «Симпсонах». В одной из серий больной гриппом японец кашлянул в коробку, предназначенную для отправки в Спрингфилд. Когда посылку доставили в город, инфекция ожидаемо поразила многих жителей. В реальности же очагом COVID-19 тоже была страна Азии — Китай. Позднее соавтор эпизода Билл Окли раскритиковал сравнение. По его мнению, оно разжигает ненависть ко всем азиатам.

Похожий сценарий прослеживался и в «Заражении», где источником вируса был Гонконг, а первым носителем — летучая мышь, заразившая свинью. После вспышки коронавируса триллер Стивена Содерберга стали чаще пересматривать в онлайн-кинотеатрах.

Источники: Metro

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