Тайка Вайтити пригрозил коронавирусу. И напомнил Новой Зеландии о важности личной гигиены

Лауреат премии «Оскар» Тайка Вайтити напрямую обратился к коронавирусу COVID-19 и опубликовал в Twitter видео, озаглавленное «Мой спину, Aotearoa. Mā tātau katoa e ārai atu te». Aotearoa — название Новой Зеландии на языке маори, а «Mā tātau katoa e ārai atu te» примерно переводится как «Мы все должны избегать...».
Вайтити начинает ролик с угроз в адрес коронавируса, отмечая, что тому «надо быть начеку». После этого режиссер начинает каламбурить: на английском «watch your back» («быть начеку») близко по звучанию к «wash your back» («мой спину»).
«Тебе не надо мы… мы моем спины — вот что нам приходится из-за тебя делать, — говорит Вайтити в видео. — Мы всё моем. Моем спины, руки, головы, уши. Меня уже достало все мыть! Но ты, тебе надо быть начеку, потому что мы идем за тобой».
В связи с пандемией COVID-19 Вайтити, как и многие другие, находится в самоизоляции, комментируя происходящее в мире в Twitter. Ранее он пошутил, что по итогам карантина все будут выглядеть как люди из мультфильма «ВАЛЛ·И».
В Instagram режиссер раскритиковал людей, массово запасающихся туалетной бумагой. «Берегите себя. И прекратите скупать туалетную бумагу, чудики. Что с вами не так? Может, вместо этого стоит сдать анализы?» — написал Вайтити.
Сейчас Вайтити заканчивает работу над спортивной комедией с Майклом Фассбендером «Следующий гол — победный», после чего вернется к киновселенной Marvel и поставит блокбастер «Тор: Любовь и гром». Кроме этого, в его планах числятся мини-сериал с Джудом Лоу, фантастика для Apple TV+ и два анимационных сериала, основанных на повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
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