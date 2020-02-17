Тайка Вайтити пригрозил коронавирусу. И напомнил Новой Зеландии о важности личной гигиены

Лауреат премии «Оскар» Тайка Вайтити напрямую обратился к коронавирусу COVID-19 и опубликовал в Twitter видео, озаглавленное «Мой спину, Aotearoa. Mā tātau katoa e ārai atu te». Aotearoa — название Новой Зеландии на языке маори, а «Mā tātau katoa e ārai atu te» примерно переводится как «Мы все должны избегать...».

Wash your back, Aotearoa.

Mā tātau katoa e ārai atu te. pic.twitter.com/pDa9xZFofG & mdash; Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 22, 2020

Вайтити начинает ролик с угроз в адрес коронавируса, отмечая, что тому «надо быть начеку». После этого режиссер начинает каламбурить: на английском «watch your back» («быть начеку») близко по звучанию к «wash your back» («мой спину»).

«Тебе не надо мы… мы моем спины — вот что нам приходится из-за тебя делать, — говорит Вайтити в видео. — Мы всё моем. Моем спины, руки, головы, уши. Меня уже достало все мыть! Но ты, тебе надо быть начеку, потому что мы идем за тобой».

В связи с пандемией COVID-19 Вайтити, как и многие другие, находится в самоизоляции, комментируя происходящее в мире в Twitter. Ранее он пошутил, что по итогам карантина все будут выглядеть как люди из мультфильма «ВАЛЛ·И».

Now is the perfect opportunity to get motivated, workout, and come out of this absolutely shredded. Sadly we& #39; re human and will probably come out of it looking like the people from Wall-E. & mdash; Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 20, 2020 «Сейчас идеальная возможность взять себя в руки, заняться физкультурой и появиться на свет раскачанным. К несчастью, мы люди, и, скорее всего, мы выйдем из карантина похожими на людей из „ВАЛЛ·И“».

В Instagram режиссер раскритиковал людей, массово запасающихся туалетной бумагой. «Берегите себя. И прекратите скупать туалетную бумагу, чудики. Что с вами не так? Может, вместо этого стоит сдать анализы?» — написал Вайтити.

Сейчас Вайтити заканчивает работу над спортивной комедией с Майклом Фассбендером «Следующий гол — победный», после чего вернется к киновселенной Marvel и поставит блокбастер «Тор: Любовь и гром». Кроме этого, в его планах числятся мини-сериал с Джудом Лоу, фантастика для Apple TV+ и два анимационных сериала, основанных на повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.