Кристофер Нолан призвал поддерживать кинотеатры, пострадавшие из-за коронавируса

21 марта The Washington Post опубликовала колонку Кристофера Нолана, в которой он обратился к правительству США и кинозрителям. Режиссер «Темного рыцаря» и «Дюнкерка» призвал не забывать о кинотеатрах, которые прекращают работу из-за коронавируса, и подчеркнул, что в свете новых проблем киноиндустрии необходима поддержка.

Во вступлении Нолан упомянул американскую киносеть B&B Theatres, основанную в 1924 году. После вспышки COVID-19 ее владельцам пришлось закрыть 418 кинотеатров, в результате чего 2000 сотрудников остались без работы.

«Когда люди думают о кино, их мысли обращены к кинозвездам, студиям и гламуру, — пишет Нолан. — Но кинобизнес — это и все остальные: люди, которые работают в барах, отвечают за оборудование, проверяют билеты, составляют репертуар, продают рекламу и убирают туалеты в местных кинотеатрах. Обычные люди, многие из которых работают за почасовую оплату, а не за оклад, зарабатывают на жизнь тем, что обслуживают самые доступные и демократичные общественные места».

«Поскольку Конгресс обрабатывает заявки на помощь от всех пострадавших компаний, я надеюсь, что люди видят наше киносообщество тем, чем оно является — жизненно важной частью общественной жизни, которая обеспечивает многих людей рабочими местами и развлечением».

Нолан отмечает, что в новых обстоятельствах единство среди членов индустрии намного важнее, чем борьба за аудиторию, о которой часто пишут в СМИ. «Помимо помощи, необходимой сотрудникам кинотеатров со стороны правительства, кинопрокат нуждается в стратегическом и дальновидном партнерстве со студиями, — считает режиссер. — Последние несколько недель стали напоминанием, что в жизни есть куда более важные вещи, чем походы в кино. Но учитывая, что предлагают кинотеатры, возможно, их не так много, как нам кажется».

«Когда этот кризис минует, потребность в единении людей, необходимость жить, любить, смеяться и плакать вместе будут сильнее, чем когда-либо, — продолжает Нолан. — Неудовлетворенный спрос и обещание новых фильмов помогут стимулировать экономику отдельных штатов и заработать миллиарды для нашей национальной экономики. Мы не просто должны помочь 150 000 работникам этой великой индустрии, мы обязаны сделать это ради себя. Нам необходимо то, что кино может нам предложить».

После вспышки коронавируса, который впервые дал о себе знать 31 декабря 2019 года, многие студии в целях безопасности отменили съемки и релизы своих проектов. Позднее кинотеатры стали прекращать работу, чтобы избежать скопления людей. В результате мировые сборы резко упали по сравнению с прошлым годами. Так, уик-энд 13—15 марта стал самым слабым в прокате США за почти 20 лет: общая выручка кинотеатров составила всего 55,3 млн долларов.

О том, как коронавирус влияет на мировую индустрию, можно почитать в отдельном материале. С полным списком отмененных премьер и мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: The Washington Press

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