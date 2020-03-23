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Харви Вайнштейну диагностировали заражение коронавирусом

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Бывший продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом COVID-19, сообщает Deadline со ссылкой на издание Niagara Gazette. Продюсеру диагностировали заражение в исправительном учреждении Венде, куда его перевели из тюрьмы Райкерс после вынесения приговора по обвинениям в сексуальном насилии. Сейчас Вайнштейн находится в изоляции в медицинском отделении вместе с другим заключенным, зараженным COVID-19.

Согласно уставу управления исправительных учреждений, они не имеют права раскрывать историю болезни заключенных. Однако представитель правоохранительных органов Нью-Йорка подтвердил, что у Вайнштейна обнаружен коронавирус. Пресс-служба продюсера ничего не знает о заражении и не смогла прокомментировать представленную информацию.

На данный момент неизвестно, где именно произошло заражение — в госпитале, куда Вайнштейна направили после вынесения приговора, или в тюрьме. За последние дни в Райкерс, где находился Вайнштейн, было зафиксировано около 40 случаев коронавируса.

24 февраля суд присяжных признал 68-летнего Вайнштейна виновным по двум обвинениям по делам сотрудницы реалити-шоу «Проект „Подиум“» Мириам Хэйли и стилистки Джессики Манн. Они присутствовали на заседании суда и сделали публичное заявление перед вынесением приговора. 11 марта суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего голливудского продюсера к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании третьей степени и сексуальных домогательствах первой степени.

Кроме Вайнштейна, в этом месяце коронавирус уже обнаружили у нескольких знаменитостей. Среди них — Том Хэнкс, Рита Уилсон, Идрис Эльба, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Деби МейзарИндира ВармаДэниэл Дэ Ким и оперный певец Пласидо Доминго.

COVID-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 292 тысяч человек. Смертельных исходов — более 14 тысяч.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Deadline

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