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Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу из-за коронавируса

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Министерство культуры рекомендует кинотеатрам временно прекратить свою деятельность начиная с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

На этой неделе некоторые кинотеатры уже закрыли двери для посетителей. Так, с 20 марта в Петербурге не работают сети «Кино Окко» («Синема парк» и «Формула кино»), «Синема 5», «КАРО» и «Мираж». «Окко» также закрыла точки в Воронеже, Набережных Челнах, в подмосковных ТЦ «Мега Химки» и «Мега Белая Дача». Несколько филиалов «КАРО» не работают в Москве с 23 марта. Подробнее об заморозке кинотеатров в регионах можно узнать здесь.

О том, как коронавирус влияет на мировую индустрию, можно почитать в отдельном материале. С полным списком отмененных премьер и мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: Министерство культуры РФ

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