Netflix выделит 100 млн долларов на поддержку индустрии

На фоне пандемии COVID-19 Netflix учредил отдельный фонд в поддержку теле- и киноиндустрии. Стриминг-сервис выделит 100 млн долларов в помощь сотрудникам, которые лишились работы из-за вспышки коронавируса.

По словам главы по контенту Теда Сарандоса, в первую очередь Netflix поддержит тех, кто работал за почасовую оплату. В их числе, например, электрики, плотники и водители. «Эти люди поддерживали Netflix в стабильные времена и теперь мы хотим помочь им в этот непростой период, пока правительства еще решают вопрос с экономическим содействием», — заявил Сарандос.

Большая часть средств будет выделена техническому персоналу, работавшему над проектами Netflix по всему миру. 15 миллионов из фонда получат некоммерческие организации, помогающие сокращенным работникам в странах, где у Netflix активное производство кино и сериалов.

COVID-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре пандемия задела и другие страны, включая Германию, Италию, США, Южную Корею, Японию и Россию. Чтобы избежать массового скопления людей, студии начали отменять съемки и релизы своих проектов, а многие кинотеатры временно прекратили работу.

О том, как коронавирус влияет на мировую индустрию, можно почитать в отдельном материале. С полным списком отмененных премьер и мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: Deadline

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