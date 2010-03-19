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Режиссер Роберт Б. Уайди попросил не винить его в трагедиях 2020 года

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Начало 2020 года выдалось настолько безрадостным, что уже успело стать поводом для шуток в соцсетях. Конфликт США и Ирана, пожары в Австралии, вспышка коронавируса— эти события не только породили новые мемы, но и напомнили о старых.

Например, недавно в сети стали шутить, что 2020-й настолько ужасен, что его явно срежиссировал Роберт Б. Уайди — герой мема про неловкие ситуации и один из режиссеров сериала «Умерь свой энтузиазм». В соцсетях даже появился скриншот фейкового твита, в котором постановщик якобы берет всю вину на себя.

Перевод: Я срежиссировал 2020-й

В конце концов шутка дошла до самого Уайди, который попросил в Twitter не винить его во всех бедах года.

Перевод: «Черт возьми, нет! Вы не обвините в этом меня!»

Мем «Directed by Robert B. Weide» появился благодаря комедийному шоу «Умерь свой энтузиазм». Сюжет каждой серии вращается вкруг Ларри Дэвида, который играл вымышленную версию самого себя. Его герой часто попадал в неловкие ситуации, а в конце каждой серии появлялся титр «Directed by Robert B. Weide» («Режиссер — Роберт Б. Уайди») под музыку Лучиано Микелини.

Обычно «Directed by Robert B. Weide» используют в соцсетях, чтобы высмеять чей-либо провал. Формат такой же: сначала показана неудачная попытка, а в конце появляются знакомые титры.

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