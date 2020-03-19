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Звезды «Игры престолов» и «Остаться в живых» заразились коронавирусом

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Еще две знаменитости пополнили список актеров и актрис, у которых обнаружили COVID-19. 19 марта стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились Индира Варма, сыгравшая Элларию Сэнд в «Игре престолов», и Дэниэл Дэ Ким, знакомый многим по роли Джина Квона в «Остаться в живых».

О своем состоянии Варма сообщила в Instagram: «Я сейчас в кровати из-за вируса, и это нехорошо. Берегите себя и свое здоровье и будьте добры к своим близким». В последнее время актриса была занята в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка», но после заболевания постановку пришлось отложить.

По словам Дэниэла Дэ Кима, по прилете на Гавайи он почувствовал боль в горле и решил временно изолироваться дома. Именно там у него проявились главные симптомы коронавируса: тяжесть в груди, ломота в теле и жар. В своем обращении актер призвал подписчиков серьезно отнестись к пандемии, чтобы не подвергнуть опасности окружающих.

В этом месяце коронавирус уже обнаружили у несколько актеров. Среди них — Том Хэнкс, Идрис Эльба, Ольга Куриленко и Кристофер Хивью.

COVID-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 200 тысяч человек. Смертельных исходов — 8845.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источники: Variety, Deadline

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