КиноПоиск

5 лучших трейлеров недели: «Харли Квинн», «Хокусай» и «Чем мы заняты в тени»

Обсудить0

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

«Внимание, опасная жена!»

«Мистер и миссис Смит» по-японски. Муж с женой старательно притворялись обычными законопослушными гражданами, домохозяйкой и офисным сотрудником, когда оба выяснили друг про друга, что они являются секретными агентами. Как раз в это время Япония сталкивается со зловещей угрозой — российскими спецслужбами. Вот и отличный повод проверить, могут ли супруги доверять друг другу.

«Мы призываем тьму»

Современные хоррормейкеры на удивление редко обращаются к темам сатанизма и тяжелой музыки. И того реже Александра Даддарио балует нас своим появлением в фильмах ужасов. Теперь эти досадные оплошности исправлены. Познакомившись на хеви-метал-концерте с симпатичными парнями, три подружки отправляются с ними на вечеринку, где события примут неожиданный поворот.

«Харли Квинн», второй сезон

Харли Квинн готовится вернуться на экраны, чтобы снова сеять хаос, ломать конечности и разбираться с героями и злодеями Готэма. Окружают ее знакомые лица (и одна акулья морда), а среди противников прибавились Бэтгёрл, Женщина-кошка и Мистер Фриз. Продолжение обещает быть веселым, кровавым и безбашенным. Первый сезон «Харли Квинн» прямо сейчас доступен для просмотра только на КиноПоиск HD. Второй сезон мультсериала будет выходить на КиноПоиск HD каждую субботу, начиная с 4 апреля 2020 года.

«Хокусай»

Жизнеописание самого известного в мире японского художника. Фильм расскажет о двух периодах жизни героя — молодости, когда жизнь испытывала парня, ему приходилось жить впроголодь, но именно тогда Хокусай нашел свой неповторимый стиль и задумал серию гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи»; и старости, когда гений доводил свое искусство до совершенства. На данный момент его «Большая волна в Канагаве» считается самым популярным на Западе произведением азиатского изобразительного искусства.

«Чем мы заняты в тени», второй сезон

Очаровательные кровопийцы со Статен-Айленда продолжают исследовать человеческую культуру и всеми силами пытаются казаться обычными людьми. Получается местами не очень, особенно когда дело касается американского футбола или музыки. Но они стараются, а верный Гильермо, у которого неожиданно прибавилось проблем, им всеми силами помогает.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

Обсудить

Смотрите также

6 лучших трейлеров недели: «Душа», «Черная Вдова» и «Центральный парк»

6 лучших трейлеров недели: «Душа», «Черная Вдова» и «Центральный парк»

13 марта2
Какие трейлеры недели посмотреть: «На связи», «Грейхаунд» и «Семь ступеней к вечному блаженству»

Какие трейлеры недели посмотреть: «На связи», «Грейхаунд» и «Семь ступеней к вечному блаженству»

6 марта16
6 лучших трейлеров недели: «Кэндимен», «Рассказы из Петли» и «Лига монстров»

6 лучших трейлеров недели: «Кэндимен», «Рассказы из Петли» и «Лига монстров»

28 февраля3
8 лучших трейлеров недели: «Атомные самураи», «Королевство» и «Мир Дикого Запада»

8 лучших трейлеров недели: «Атомные самураи», «Королевство» и «Мир Дикого Запада»

21 февраля6

Главное сегодня

10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас

Сегодня3
10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас
Коронавирус и кино. Как эпидемия испытывает индустрию

Коронавирус и кино. Как эпидемия испытывает индустрию

Вчера10
Звезды «Игры престолов» и «Остаться в живых» заразились коронавирусом

Звезды «Игры престолов» и «Остаться в живых» заразились коронавирусом

12 минут назад0
5 лучших трейлеров недели: «Харли Квинн», «Хокусай» и «Чем мы заняты в тени»

5 лучших трейлеров недели: «Харли Квинн», «Хокусай» и «Чем мы заняты в тени»

час назад0
«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Тест«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Вчера17
Кинотеатры Петербурга закроются до мая из-за коронавируса

Кинотеатры Петербурга закроются до мая из-за коронавируса

3 часа назад0
Cаймон Пегг и Ник Фрост спародировали руководство по выживанию из «Зомби по имени Шон»

Cаймон Пегг и Ник Фрост спародировали руководство по выживанию из «Зомби по имени Шон»

Сегодня, 12:462
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт