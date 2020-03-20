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Кинотеатры Петербурга закроются до мая из-за коронавируса

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге прекращают работу несколько киносетей. С 20 марта до 30 апреля в городе будут закрыты все площадки «Кино Окко» («Синема парк» и «Формула кино»), «Синема 5», «КАРО» и «Миража».

Решение о закрытии принято после дополнений в постановлении правительства Петербурга «О мерах по противодействию и распространению коронавирусной инфекции» от 18 марта.

«Безопасность гостей, которые посещают кинотеатры объединенной сети, — одна из наших приоритетных задач. Будучи социально ответственными при организации кинопоказов, мы внимательно следим за развитием ситуации с распространением коронавируса и предпринимаемыми органами власти действиями для его предотвращения», — заявил «Деловому Петербургу» Артем Саргсян, глава PR-службы «Кино Окко».

При этом сети продолжат работу в других городах, но число продаваемых билетов сократится до 50 на сеанс. Ранее такие же меры были приняты и в Москве. 16 марта после скачка заболеваний COVID-19 в России мэр столицы Сергей Собянин запретил проводить в городе мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек. Это автоматически сократило вместимость кинозалов до 50 мест. Кроме того, часть столичных кинотеатров, например сеть «Москино», «Пионер» и «Центр документального кино», уже объявили о прекращении работы на несколько недель. Также были отменены Московский международный кинофестиваль и форум «Российский кинобизнес», оба мероприятия должны были пройти в апреле.

Позднее министерство культуры временно закрыло все подведомственные объекты: музеи, театры, цирки, филармонии и кинотеатры. Соответствующий указ был опубликован на сайте ведомства, а рекомендации направлены в региональные органы управления культуры.

Источник: БК

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