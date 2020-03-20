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Cаймон Пегг и Ник Фрост спародировали руководство по выживанию из «Зомби по имени Шон»

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Саймон Пегг и Ник Фрост спародировали комедию «Зомби по имени Шон». В шуточном ролике актеры решают не покидать дом на время апокалипсиса из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

По сюжету «Зомби по имени Шон», вышедшего в 2004 году, на мир внезапно обрушивается зомби-апокалипсис. После столкновения с мертвецами герои Пегга и Фроста, приятели Шон и Эд, решают отправиться в паб «Винчестер» вместе с мамой и подругой Шона.

В пародийном ролике актеры адаптируют план по выживанию из фильма под реальную жизнь. Например, Шон призывает остаться дома и вместо убийства Филиппа советует Эду следовать указаниям Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Оставайтесь дома, заварите чашку чая и ждите, пока все не уляжется. И, главное, не опускайте руки. Мы все в одной лодке. Не будьте эгоистами. Присматривайте друг за другом. Позвоните кому-нибудь, если думаете, что он сейчас одинок», — советует Шон.

Источник: Screen Rant

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