КиноПоиск
КиноПоиск HD

Трейлер 2-го сезона «Харли Квинн»: Новые злодеи, разделение Готэма и шутки для взрослых

Обсудить0

«Больше, круче, похабнее» — обещает новый трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн». Главная героиня и ее разношерстная команда продолжают покорять Готэм: разбираются со злодеями-конкурентами, сражаются с надоедливыми героями. Делается это весело и задорно, с непристойными шуточками и большим количеством пролитой анимационной крови.

Вместе со знакомыми персонажами во втором сезоне появятся и другие обитатели Готэма. В продолжении «Харли Квинн» Альфред Молина озвучит хладнокровного Мистера Фриза, а Санаа Лэтэн подарит свой голос элегантной Женщине-кошке. Кейли Куоко, Лэйк Белл, Алан Тьюдик, Джим Рэш, Дж. Б. Смув, Рон Фанчес, Тони Хейл и Джейсон Александер вернутся в знакомых ролях.

В первом сезоне Харли Квинн окончательно разорвала отношения с Джокером и взялась доказать миру, что способна считаться самостоятельной злодейкой. Она собирает собственную команду и проворачивает несколько крупных дел, чтобы на нее обратила внимание главная организация суперзлодеев «Легион смерти». Но в итоге она понимает, что признание других — ничто, а главное — любовь и уважение тех, кто всегда был рядом.

  • Сюжет второго сезона «Харли Квинн» не раскрывается.
  • Историю персонажа за 6 минут можно узнать в специальном видео КиноПоиска.
  • О том, как менялись женщины Готэма, КиноПоиск рассказывал здесь.
  • Первый сезон прямо сейчас доступен для просмотра только на КиноПоиск HD.
  • Второй сезон «Харли Квинн» будет выходить на КиноПоиск HD каждую субботу, начиная с 4 апреля 2020 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х

Вчера4
Тизер и постеры сериала «Последний министр» — нового комедийного проекта Романа Волобуева
КиноПоиск HD

Тизер и постеры сериала «Последний министр» — нового комедийного проекта Романа Волобуева

18 марта3
Новый сезон на КиноПоиск HD: «Фея» Меликян, сериал Романа Волобуева и другие эксклюзивы
КиноПоиск HD

Новый сезон на КиноПоиск HD: «Фея» Меликян, сериал Романа Волобуева и другие эксклюзивы

12 марта12
Фото: Важный персонаж второго сезона «Пацанов» — супергероиня Штормфронт

Фото: Важный персонаж второго сезона «Пацанов» — супергероиня Штормфронт

10 марта7

Главное сегодня

10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас

Сегодня3
10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас
Коронавирус и кино. Как эпидемия испытывает индустрию

Коронавирус и кино. Как эпидемия испытывает индустрию

Вчера10
Звезды «Игры престолов» и «Остаться в живых» заразились коронавирусом

Звезды «Игры престолов» и «Остаться в живых» заразились коронавирусом

11 минут назад0
5 лучших трейлеров недели: «Харли Квинн», «Хокусай» и «Чем мы заняты в тени»

5 лучших трейлеров недели: «Харли Квинн», «Хокусай» и «Чем мы заняты в тени»

час назад0
«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Тест«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Вчера17
Кинотеатры Петербурга закроются до мая из-за коронавируса

Кинотеатры Петербурга закроются до мая из-за коронавируса

3 часа назад0
Cаймон Пегг и Ник Фрост спародировали руководство по выживанию из «Зомби по имени Шон»

Cаймон Пегг и Ник Фрост спародировали руководство по выживанию из «Зомби по имени Шон»

Сегодня, 12:462
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт