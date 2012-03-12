Трейлер 2-го сезона «Харли Квинн»: Новые злодеи, разделение Готэма и шутки для взрослых

«Больше, круче, похабнее» — обещает новый трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн». Главная героиня и ее разношерстная команда продолжают покорять Готэм: разбираются со злодеями-конкурентами, сражаются с надоедливыми героями. Делается это весело и задорно, с непристойными шуточками и большим количеством пролитой анимационной крови.

Вместе со знакомыми персонажами во втором сезоне появятся и другие обитатели Готэма. В продолжении «Харли Квинн» Альфред Молина озвучит хладнокровного Мистера Фриза, а Санаа Лэтэн подарит свой голос элегантной Женщине-кошке. Кейли Куоко, Лэйк Белл, Алан Тьюдик, Джим Рэш, Дж. Б. Смув, Рон Фанчес, Тони Хейл и Джейсон Александер вернутся в знакомых ролях.

В первом сезоне Харли Квинн окончательно разорвала отношения с Джокером и взялась доказать миру, что способна считаться самостоятельной злодейкой. Она собирает собственную команду и проворачивает несколько крупных дел, чтобы на нее обратила внимание главная организация суперзлодеев «Легион смерти». Но в итоге она понимает, что признание других — ничто, а главное — любовь и уважение тех, кто всегда был рядом.

Сюжет второго сезона «Харли Квинн» не раскрывается.

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Первый сезон прямо сейчас доступен для просмотра только на КиноПоиск HD

Второй сезон «Харли Квинн» будет выходить на КиноПоиск HD каждую субботу, начиная с 4 апреля 2020 года.