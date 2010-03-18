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73-й Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 во Франции отложили проведение 73-го Каннского кинофестиваля. Международный киносмотр должен был пройти с 13 по 23 мая, но в связи с ситуацией в мире и стране от запланированной даты пришлось отказаться. Предполагается, что фестиваль перенесут на конец июня — начало июля 2020 года, но точная дата пока не выбрана. 

«Во время мировой эпидемии мы не забываем о жертвах COVID-19 и поддерживаем всех, кто сражается с болезнью, — говорится в официальном заявлении пресс-службы фестиваля. — Сегодня мы решили: Каннский фестиваль невозможно провести в запланированные дни с 12 мая по 23 мая.

Сейчас рассматривается несколько вариантов, призванных поддержать киносмотр. Главный из них — простой перенос на конец июня — начало июля 2020 года. Как только ситуация с общественным здоровьем во Франции и мире позволит нам оценить реальные возможности, мы объявим о своем решении».

Уточняется, что окончательное решение будет принято после консультаций с министерством здравоохранения Франции и мэрией Канн.

Каннский кинофестиваль проходит с 1946 года и за все время существования не проводился лишь дважды: в 1948-м и 1950-м. Тогда причиной стали финансовые трудности. Каннский фестиваль считается одним из самых престижных в киноиндустрии, и каждый год на Лазурном побережье собираются тысячи журналистов, критиков и профессионалов отрасли.

Жюри 73-го киносмотра должен возглавить режиссер Спайк Ли.

COVID-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 200 тысяч человек. Смертельных исходов — 8845.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Пресс-служба Каннского кинофестиваля

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