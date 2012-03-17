Мем дня: Каким будет апрель 2020 года

В сети набирает популярность новый мем «2020-й не может быть еще хуже» (2020 Can’t Get Any Worse). Его авторы в шутку предсказывают события апреля с учетом происшествий последних месяцев. В своих постах пользователи перечисляют главные трагедии 2020-го: смерть Коби Брайанта, эпидемию COVID-19, пожары в Австралии, конфликт между США и Ираном — и в качестве картинки прикрепляют кадры из фильмов, которыми прогнозируют возможный апрель 2020-го.

"2020 sucks! It can't possibly get any worse"



April: pic.twitter.com/jYj7uM0gw8 — secretlyyourfather (@despawnedfather) March 16, 2020 «2020-й — отстой. Хуже уже быть не может.

Апрель: »

jan 2020:

possible war with iran.



feb 2020:

australia on fire.



march 2020:

corona virus epidemic.



april 2020: pic.twitter.com/7fDE5BGsku — jeremy. (@jeremylovesyall) March 17, 2020 «Январь 2020-го: возможная война с Ираном.

Февраль 2020-го: пожары в Австралии.

Март 2020-го: эпидемия коронавируса.

Апрель 2020-го: Палпатин каким-то образом вернулся».

"Ugh! 2020 is the worst year ever! Can it get any worse!?"



April: pic.twitter.com/7MzAlVUtCA — Zaragoz Rex (@ZaragozKing) March 18, 2020 «2020-й — полный отстой, хуже уже быть не может.

Апрель: »

"man 2020 sucks, i hope it doesn't get any worse"



april: pic.twitter.com/kpJmo1D2h1 — ɢᴜs (@EmmArrGus) March 18, 2020 «2020-й — отстой, надеюсь, он уже не будет хуже.

Апрель: »

«Я: Думаю, люди достаточно настрадались, в апреле будет лучше.

Апрель: »

Январь: угроза третьей мировой войны



Февраль-март: коронавирус и Всемирная паника



Апрель: pic.twitter.com/IF7K8TKVKu — Нежелезный человек (@imnotiron) March 18, 2020

"2020 can't possibly get any worse"



April 2020: pic.twitter.com/7iW4D9botm — LilMoonLambo (@LilMoonLambo) March 17, 2020 «2020-й не может быть еще хуже.

Апрель 2020-го: »

March 2020 I am the worst possible month



Fucking April and may: pic.twitter.com/BT6LYooz6s — 🎆-TrashCat-🎆 (@Dragon64Neko64) March 18, 2020 «Март: „Я самый худший месяц“.

Чертовы апрель и май: „Ты жалок“».

You: "Surely things can't get any worse."



2020: pic.twitter.com/uPagB2Y2dp — Death Star PR (@DeathStarPR) March 15, 2020 «Ты: „Хуже уже быть не может“.

Апрель: „Ты недооцениваешь мою силу“».

Me: 2020 can't possibly get worse



April: pic.twitter.com/7ZEYMpxMnp — Oily Josh and His Twelve Boys (@Panda_Leounis) March 17, 2020 «2020-й не может быть еще хуже.

Апрель: »

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