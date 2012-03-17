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Мем дня: Каким будет апрель 2020 года

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В сети набирает популярность новый мем «2020-й не может быть еще хуже» (2020 Can’t Get Any Worse). Его авторы в шутку предсказывают события апреля с учетом происшествий последних месяцев. В своих постах пользователи перечисляют главные трагедии 2020-го: смерть Коби Брайанта, эпидемию COVID-19, пожары в Австралии, конфликт между США и Ираном — и в качестве картинки прикрепляют кадры из фильмов, которыми прогнозируют возможный апрель 2020-го.

«Война миров»

«2020-й — отстой. Хуже уже быть не может.
Апрель: »

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

«Январь 2020-го: возможная война с Ираном.
Февраль 2020-го: пожары в Австралии.
Март 2020-го: эпидемия коронавируса.
Апрель 2020-го: Палпатин каким-то образом вернулся».

«Звездные войны: Пробуждение силы»

«2020-й — полный отстой, хуже уже быть не может.
Апрель: »

«Годзилла 2: Король монстров»

«2020-й — отстой, надеюсь, он уже не будет хуже.
Апрель: »

«Мстители: Война бесконечности»

«Я: Думаю, люди достаточно настрадались, в апреле будет лучше.
Апрель: »

«Терминатор 2: Судный день»

«2020-й не может быть еще хуже.
Апрель 2020-го: »

«Симпсоны»

«Март: „Я самый худший месяц“.
Чертовы апрель и май: „Ты жалок“».

«Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов»

«Ты: „Хуже уже быть не может“.
Апрель: „Ты недооцениваешь мою силу“».

Z

«Атака титанов»

«2020-й не может быть еще хуже.
Апрель: »

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