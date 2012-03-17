Мем дня: Каким будет апрель 2020 года

В сети набирает популярность новый мем «2020-й не может быть еще хуже» (2020 Can’t Get Any Worse). Его авторы в шутку предсказывают события апреля с учетом происшествий последних месяцев. В своих постах пользователи перечисляют главные трагедии 2020-го: смерть Коби Брайанта, эпидемию COVID-19, пожары в Австралии, конфликт между США и Ираном — и в качестве картинки прикрепляют кадры из фильмов, которыми прогнозируют возможный апрель 2020-го.
«Война миров»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
«Годзилла 2: Король монстров»
«Мстители: Война бесконечности»
«Терминатор 2: Судный день»
«Симпсоны»
«Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов»
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«Атака титанов»
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