Спорт, музыка и котики: Что Энтони Хопкинс, Карен Гиллан и другие звезды делают на карантине

В последние дни киноиндустрия заметно буксует из-за вспышки COVID-19. Съемки фильмов массово отменяются, а актеры и режиссеры вынуждены сидеть дома, чтобы не подцепить инфекцию. В результате накуренный Сет Роген смотрит и комментирует «Кошек», а Галь Гадот поет «Imagine» Джона Леннона. Другие знаменитости также пытаются разнообразить свой досуг, пока злосчастный коронавирус не утихнет, а на съемочных площадках снова не будет безопасно.

Например, сэр Энтони Хопкинс коротает время за игрой на пианино в компании своего кота по кличке Нибло. Как пишет актер, верный питомец защищает его от болезней.

Актриса Джуди Денч напомнила, что в это непростое время важно не забывать смеяться и радоваться жизни. Ее дочь Флинти Уильямс записала видео, на котором актриса появилась в забавной шапочке с шевелящимися ушами.

Во время карантина Наоми Уоттс решила приготовить суп, но обнаружила, что дома нет лука. В итоге она обратилась к соседке и заодно выгуляла свою собаку. Все это актриса записала на видео и выложила забавный ролик в Instagram. В самом конце она готовит суп под «Super Freak» Рика Джеймса.

Домашние животные — частые гости в Instagram Кейт Бекинсейл. В свежем видео кошка и собака наблюдают, как их хозяйка резвится на батуте.

Зои Кравиц тоже не отстает от коллег. Недавно Warner заморозила съемки «Бэтмена», в котором актриса играет Женщину-кошку.

Несмотря на то, что день рождения Джона Бойеги совпал с карантином, он не печалится и искренне радуется праздничному торту в стиле «Наруто». Похоже, актер — большой поклонник аниме.

Благодаря карантину Айла Фишер нашла время, чтобы сшить наряд для своей куклы.

Звезда «Стражей Галактики» Карен Гиллан перешла в режим караоке и выдала взрывной кавер на «Girls Girls Girls» Mötley Crüe.

А звезда «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куэлли вместе Карой Делевинь танцует под «Kung Fu Fíghting» Карла Дугласа.

Тем временем Джессика Альба тоже не скучает и учит танцам своих детей.

Еще один музыкальный номер подоспел от Кортни Кокс. В последние годы у звезды «Друзей» не было ярких ролей, но танец под «Slidegang!» с лихвой компенсирует этот пробел.

Пока Том Круз готовится к съемкам «Миссия: невыполнима 7», его коллеге по фильму Николасу Холту ничего не остается, кроме как гримасничать под Кэти Перри.

Зато музыканты работают даже в перерыв. Джаред Лето, который 12 дней безвылазно медитировал в пустыне и ничего не знал о COVID-19, выложил в Instagram фото своей студии с подписью: «Мой офис на время карантина».

А композитор «Трансформеров» Стив Яблонски, кажется, сочиняет очередной саундтрек.

В отличие от коллег, Марк Уолберг и Антонио Бандерас не только развлекаются, но и часы напролет занимаются спортом.

Как ни странно, звезды почти не делятся постами о кино. Исключением стал Джона Хилл, который посоветовал подписчикам 20 фильмов на время изоляции.