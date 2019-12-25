План Кевина Смита на время пандемии: хайкинг и работа над сиквелами

Режиссер Кевин Смит рассказал в Facebook, что в ближайшее время планирует занимать себя двумя вещами — пешими прогулками по горам и написанием сценариев для сиквелов «Клерков» и «Тусовщиков из супермаркета». Заниматься этим Смит будет в первую очередь потому, что из-за коронавируса COVID-19 были либо отменены, либо перенесены многие интересные события и мероприятия.

«Натянул свою худи с „Властелинами Вселенной“ и забрался вчера на гору Снейк, — пишет Смит. — Пока все закрыто, не осталось оправданий, чтобы не гулять по Раньон Каньон каждый день (по крайней мере пока я сохраняю социальную дистанцию). И пока на месяц или два все отменено, у меня появилось время закончить сценарии фильмов „Сумерки тусовщиков из супермаркета“ и „Клерки 3“. Хайкинг и работа над сценариями — вот мой план на время пандемии. Берегите себя, друзья».

В октябре 2019 года Смит, недавно выпустивший продолжение комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», заявил о готовности поставить «Клерков 3». Он рассказал, что обсуждал с Джеффом Андерсоном, исполнителем роли Рэндалла, возможность вновь поработать вместе, из чего родилась идея сделать второй сиквел «Клерков». Кроме этого, Смит уже давно работает над «Тусовщиками из супермаркета 2», которых одно время планировалось выпустить в виде сериала.

«Клерки» — дебютная работа Смита, которую он снял в 1994 году за 27 тыс. долларов. В картине появились все знакомые элементы будущих фильмов режиссеров, включая ставших чрезвычайно популярными Джея и Молчаливого Боба. «Клерки» собрали 3,1 млн долларов, и в 2006-м вышел сиквел «Клерки 2», касса которого составила 26 млн долларов при бюджете в 5 млн долларов.

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