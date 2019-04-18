Находка дня: Карты по мотивам «Сияния», «Чужого» и других фильмов

Иллюстратор из штата Мэн Эндрю Деграфф выпустил книгу «Cinemaps», в которой представил сюжеты популярных фильмов в виде графических карт. На картах собраны главные локации картин, а цветными линиями отмечены передвижения героев. Все работы Деграфф рисовал от руки.

В книгу вошли карты по мотивам нескольких десятков фильмов преимущественно 1970-х и 1980-х годов: «Назад в будущее», «Чужой», «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Сияние» и «Клуб „Завтрак“».

Изображение: Andrew Degraff

Изображение: Andrew Degraff

Изображение: Andrew Degraff

Изображение: Andrew Degraff

Изображение: Andrew Degraff

Изображение: Andrew Degraff

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