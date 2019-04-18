Находка дня: Карты по мотивам «Сияния», «Чужого» и других фильмов

Иллюстратор из штата Мэн Эндрю Деграфф выпустил книгу «Cinemaps», в которой представил сюжеты популярных фильмов в виде графических карт. На картах собраны главные локации картин, а цветными линиями отмечены передвижения героев. Все работы Деграфф рисовал от руки.
В книгу вошли карты по мотивам нескольких десятков фильмов преимущественно 1970-х и 1980-х годов: «Назад в будущее», «Чужой», «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Сияние» и «Клуб „Завтрак“».
«Звездный путь»
«Охотники за привидениями»
«Челюсти»
«Чужой»
«Сияние»
«На север через северо-запад»
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