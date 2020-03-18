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Галь Гадот в карантине спела «Imagine» с Педро Паскалем, Эми Адамс и другими звездами

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В качестве поддержки всем, кто оказался в карантине или самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19, звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот вместе с другими знаменитостями спела песню Джона Леннона «Imagine». Актриса опубликовала в Instagram ролик, составленный из видео, записанных звездами по всему миру.

«Привет, ребят. Шестой день в самокарантине, — говорит Гадот в ролике. — Должна сказать, что последние дни заставили меня склониться к философии. Этот вирус повлиял на весь мир. На всех. Неважно, кто вы и откуда. Это касается всех».

Актриса рассказала, что ее вдохновило видео из Италии, на котором мужчина стоит на балконе и играет для соседей «Imagine» на трубе.

«В этом видео было что-то невероятно сильное и чистое, — отметила актриса, после чего напела первую строчку из песни Леннона. К ней присоединились другие.

Вместе с Гадот в ролике появились ее коллеги по «Чудо-женщине: 1984» Кристен Уиг и Педро Паскаль, а также Линда Картер, Сиа, Labrinth, Натали Портман, Сара Силверман, Джимми Фэллон, Джейми Дорнан, Джеймс Марсден, Эдди Бенджамин, Зои Кравиц, Эми Адамс, Лесли Одом-мл., Крис О’Дауд, Уилл Феррелл, Марк Руффало, Нора Джонс, Эшли Бенсон, Кара Делевинь, Майя Рудольф, Кайя Гербер и Энни Мумоло.

Если релиз не перенесут из-за коронавируса, то 4 июня зрители смогут увидеть Гадот в фильме «Чудо-женщина: 1984». В рабочем графике актрисы также значатся несколько проектов, экшен-комедия «Красное уведомление» и детектив «Смерть на Ниле», которые должны увидеть свет осенью 2020-го.

Чтобы не пропустить премьеру, вы можете добавить фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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