В Китае после карантина открылся первый кинотеатр. Но никто не пришел

16 марта в городском округе Урумчи открылся кинотеатр «Золотая пальма». Это первая площадка Китая, которая возобновила работу после длительного карантина, вызванного вспышкой коронавируса. Несмотря на то, что в расписании было 22 сеанса, в день открытия «Золотую пальму» не посетил ни один зритель.

Как отмечает Variety, привлечь аудиторию не смогла даже акция, по которой родители, пришедшие с детьми, могли посмотреть кино бесплатно. 16 марта в репертуаре были патриотические картины, криминальный триллер и несколько детских мультфильмов.

Причина открытия «Золотой пальмы» связана со снижением заболеваний в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в который входит Урумчи. По состоянию на 15 марта там не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 в течение 27 дней. По словам представителя кинотеатра, «Золотая пальма» продолжит работу в тестовом режиме, а сотрудники будут прислушиваться к отзывам посетителей.

Сейчас в «Золотой пальме» действуют строгие правила. В кинотеатре работают всего три человека, которые тщательно дезинфицируют помещение. Билет на сеанс можно купить только в кассе — так владельцы надеются избежать скопления людей. Кроме того, перед входом у посетителей измеряют температуру и обязывают носить защитные маски.

COVID-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. В целях безопасности в КНР закрылось около 70 000 кинотеатров, а премьеры многих фильмов были отменены.

Отдельные случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы по всему миру. По последним данным, COVID-19 заразилось более 200 тысяч человек. Смертельных исходов — 8845.

Источник: Variety