КиноПоиск

В Китае после карантина открылся первый кинотеатр. Но никто не пришел

Обсудить0

16 марта в городском округе Урумчи открылся кинотеатр «Золотая пальма». Это первая площадка Китая, которая возобновила работу после длительного карантина, вызванного вспышкой коронавируса. Несмотря на то, что в расписании было 22 сеанса, в день открытия «Золотую пальму» не посетил ни один зритель.

Как отмечает Variety, привлечь аудиторию не смогла даже акция, по которой родители, пришедшие с детьми, могли посмотреть кино бесплатно. 16 марта в репертуаре были патриотические картины, криминальный триллер и несколько детских мультфильмов.

Причина открытия «Золотой пальмы» связана со снижением заболеваний в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в который входит Урумчи. По состоянию на 15 марта там не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 в течение 27 дней. По словам представителя кинотеатра, «Золотая пальма» продолжит работу в тестовом режиме, а сотрудники будут прислушиваться к отзывам посетителей.

Сейчас в «Золотой пальме» действуют строгие правила. В кинотеатре работают всего три человека, которые тщательно дезинфицируют помещение. Билет на сеанс можно купить только в кассе — так владельцы надеются избежать скопления людей. Кроме того, перед входом у посетителей измеряют температуру и обязывают носить защитные маски.

COVID-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. В целях безопасности в КНР закрылось около 70 000 кинотеатров, а премьеры многих фильмов были отменены.

Отдельные случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы по всему миру. По последним данным, COVID-19 заразилось более 200 тысяч человек. Смертельных исходов — 8845.

Источник: Variety

На случай карантина КиноПоиск собрал 14 фильмов и сериалов, которые можно посмотреть в изоляции, и до конца апреля дарит доступ к КиноПоиск HD всем, у кого нет действующей подписки. По промокоду POKAVSEDOMA можно посмотреть более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Активировать промокод можно по ссылке.

Обсудить

Смотрите также

Форум «Российский кинобизнес» перенесен из-за пандемии коронавируса

Форум «Российский кинобизнес» перенесен из-за пандемии коронавируса

Вчера1
КиноПоиск предложил сотрудничество кинотеатрам на фоне пандемии коронавируса

КиноПоиск предложил сотрудничество кинотеатрам на фоне пандемии коронавируса

17 марта10
Из-за вируса Universal выпустит сиквел «Троллей» одновременно в кинотеатрах и на онлайн-сервисах

Из-за вируса Universal выпустит сиквел «Троллей» одновременно в кинотеатрах и на онлайн-сервисах

16 марта8
Telecom Daily: Netflix заработал в России больше 1 млрд рублей

Telecom Daily: Netflix заработал в России больше 1 млрд рублей

16 марта8

Главное сегодня

Тест«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Сегодня7
«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке
КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х

3 часа назад0
Галь Гадот в карантине спела «Imagine» с Педро Паскалем, Эми Адамс и другими звездами

Галь Гадот в карантине спела «Imagine» с Педро Паскалем, Эми Адамс и другими звездами

час назад4
Фильм недели: «Заражение» Содерберга как точная инструкция по выживанию

Фильм недели: «Заражение» Содерберга как точная инструкция по выживанию

Вчера8
Сериал «Заговор против Америки»: Красивая ретрофантазия о США на пороге катастрофы
Сериалы

Сериал «Заговор против Америки»: Красивая ретрофантазия о США на пороге катастрофы

Вчера3
В Китае после карантина открылся первый кинотеатр. Но никто не пришел

В Китае после карантина открылся первый кинотеатр. Но никто не пришел

Сегодня, 13:280
Джордж Р. Р. Мартин изолировался из-за пандемии COVID-19 и продолжает работу над новой книгой

Джордж Р. Р. Мартин изолировался из-за пандемии COVID-19 и продолжает работу над новой книгой

Сегодня, 13:222
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт