Джордж Р. Р. Мартин изолировался из-за пандемии COVID-19 и продолжает работу над новой книгой

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин опубликовал в своем личном блоге новый пост, в котором обсудил пандемию коронавируса COVID-19 и рассказал, как идет работа над новой книгой. По его словам, он прекрасно осознает, что находится в группе риска, поэтому полностью отказался от контактов со случайными людьми. Благодаря этому у него появилось больше времени для написания «Ветров зимы».

«Всем, кто переживает за меня: да, я знаю, что из-за своего возраста и физического здоровья нахожусь в самой уязвимой группе населения, — написал Мартин. — Но на данный момент я чувствую себя нормально, и мы приняли все разумные меры предосторожности. Я нахожусь в удаленной, изолированной локации, мне помогают только мои сотрудники. Я ни с кем не общаюсь и не выхожу в город».

«По правде говоря, я больше времени провожу в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день, — продолжает писатель. — Ситуация в Семи Королевствах тяжелая, но здесь все может стать только хуже. Меня не покидает ощущение, что мы живем в фантастическом романе. Но не в той фантастике, в которой я мечтал оказаться ребенком, с городами на Луне, колониями на Марсе, домашними роботами, запрограммированными Тремя Законами, и летающими машинами. Каким бы древним я ни был, я не могу припомнить, чтобы мне приходилось сталкиваться с чем-то подобным тому, что случилось за последние недели».

Мартин добавил, что из-за коронавируса временно прекратили работу его кинотеатр Jean Cocteau Cinema и некоммерческая организация Stagecoach Foundation. При этом его сотрудники будут и дальше получать зарплату.

Писатель также напомнил, что один из лучших способов скоротать время в карантине — книги. Его книжный магазин Beastly Books пока не закрывается и готов рассылать книги (они будут предварительно обработаны) всем желающим.

В конце Мартин добавил инструкцию, как правильно мыть руки под «Литанию против страха» из «Дюны» Фрэнка Герберта.

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Источник: Not a Blog

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