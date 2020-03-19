Съемки военной ленты Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» пройдут дистанционно

В связи с распространением коронавируса COVID-19 на территории России создатели военной картины «Фау-2. Побег из ада» о советском летчике Михаиле Девятаеве приняли решение продолжить работу над фильмом с применением дистанционных технологий. Об этом рассказал сорежиссер и продюсер ленты Тимур Бекмамбетов.

«Сейчас нельзя поддаваться унынию, — говорит Бекмамбетов. — Мы пытаемся реагировать на сложившуюся ситуацию, единственный способ продолжать снимать фильм и не подвергать здоровье группы опасности в условиях, когда кто-то находится на карантине, а кто-то не может доехать до Санкт-Петербурга, — использовать новейшие технологии. Мы будем снимать сцены при помощи инструмента наших партнеров — платформы Microsoft Teams в Санкт-Петербурге на „Ленфильме“, а я буду управлять процессом в Москве».

20 марта на «Ленфильме» начнутся съемки сцен воздушных боев с участием исполнителя главной роли Павла Прилучного. Актера посадят в кабину советского истребителя времен Второй мировой войны, окруженную LED-экранами. На них спроецируют игру «War Thunder». По сути, Прилучный будет в реальном времени сражаться с настоящими игроками. В это время Бекмамбетов сможет контролировать происходящее в виртуальном мире, останавливая бой и разбивая его на необходимые дубли. Качество отснятого материала впоследствии отполируют на постпродакшене.

«„Фау-2. Побег из ада“ станет первым фильмом о Второй мировой войне, созданным для поколения Z, — добавил Бекмамбетов. — Мы бы хотели рассказать эту историю с применением современных высоких технологий. Съемки внутри компьютерной игры сделают проект интереснее и полностью погрузят зрителя в происходящее на экране. Подобный опыт игроки сейчас получают от русских компьютерных игр с повышенным реализмом и тщательным отношением к деталям».

В центре сюжета картины — советский пилот Михаил Девятаев, который был подбит в воздушном бою и попал в лагерь для военнопленных. После неудачной попытки побега Девятаева отправили в лагерь смерти, откуда он попал в концлагерь на острове Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде шли разработки крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2». 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нем побег.

Девятаев и его товарищи добрались до советских частей, где совершили вынужденную посадку после обстрела зенитными орудиями. Впоследствии благодаря информации, предоставленной группой Девятаева, союзные войска полностью уничтожили секретные объекты немецкой армии, лишив противника последней надежды на победу.

«Фау-2. Побег из ада» планируется снять одновременно в двух форматах — горизонтальном и вертикальном. На данный момент неизвестно, что подразумевается под вертикальным форматом, а детали производства не раскрываются.

Источник: Deadline