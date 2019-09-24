Отложены съемки спецвыпуска «Друзей»

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 студия Warner TV отложила съемки готовящегося воссоединения звезд сериала «Друзья». Старт производства специального выпуска был запланирован на следующую неделю, но теперь работа над проектом начнется в лучшем случае в мае.

В спецвыпуске на экране вновь встретятся Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон. Проект находился в разработке несколько месяцев и официально получил зеленый свет 22 февраля, когда актеры и студия смогли достигнуть договоренности. За участие в выпуске звезды «Друзей» получат от 3 до 4 млн долларов.

Часовую передачу, в которой актеры обсудят сериал вместе с его создателями Дэвидом Крэйном и Мартой Кауффман, планировалось выпустить на стрим-сервисе HBO Max в мае 2020 года. Тогда «Друзья» окончательно покинут Netflix и перейдут на новую платформу. Новая дата выхода спецпроекта не уточняется.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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Источник: Variety

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