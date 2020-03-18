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Российские актеры будут читать сказки онлайн во время карантина

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Несколько российских актеров примут участие в проекте музыканта и продюсера Василия Зоркого. Начиная с 18 марта каждый из них будет читать сказки в прямом эфире своего Instagram. Проект призван поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии COVID-19.

Чтение будет проходить каждый вечер с 20:00. Сегодня его начнет Анатолий Белый, которого сменят Александра Ревенко в 20:30 и Григорий Служитель в 21:00. Завтра, 19 марта, в таком же режиме будут читать Таисия Вилкова, Мария Шалаева и Ирина Старшенбаум.

16 марта после скачка заболеваний COVID-19 в России мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек. Это автоматически сократило вместимость кинозалов до 50 мест. Часть столичных кинотеатров, например сеть «Москино», «Пионер» и «Центр документального кино», уже объявили о прекращении работы до апреля. Также был отменен Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля.

Позднее министерство культуры временно закрыло все подведомственные объекты: музеи, театры, цирки, филармонии и кинотеатры. Соответствующий указ был опубликован на сайте ведомства, а рекомендации направлены в региональные органы управления культуры.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 заболевших коронавирусом.

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