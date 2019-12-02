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Ванесса Паради заступилась за Джонни Деппа на фоне скандала с домашним насилием

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Французская фотомодель, актриса и певица Ванесса Паради высказалась о скандале между ее бывшим супругом Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. По ее словам, во время их брака Депп никогда не проявлял агрессии и всегда оставался хорошим мужем и отцом.

«Я знаю Джонни Деппа больше 25 лет, — заявила Паради. — Мы были вместе 14 лет и вырастили двоих детей. Все эти годы он был добрым, отзывчивым и не склонным к насилию человеком и отцом».

Паради отметила, что обвинения в насилии в адрес Деппа, озвученные Хёрд, не похожи на правду: «Это не имеет отношения к Джонни, которого я знаю. По своему многолетнему опыту могу сказать, что он никогда не оскорблял меня и не проявлял насилия».

До этого Деппа также поддержали Пенелопа Крус, с которой актер снимался в «Пиратах Карибского моря» и драме «Кокаин», и его бывшая возлюбленная Вайнона Райдер.

Хёрд вышла замуж за Деппа в 2015-м, но через год подала на развод, обвинив мужа в причинении морального и физического вреда. Впоследствии в сети появились фото Хёрд с синяками и царапинами. Актер отрицал обвинения, и в августе 2016 года они достигли соглашения.

В 2018 году Хёрд написала колонку в газету Washington Post, в которой описала свой опыт столкновения с домашним насилием, но ни разу не упомянула Деппа. В ответ актер подал иск о клевете на сумму 50 млн долларов, который рассмотрят в августе 2020 года.

Недавно издание Daily Mail опубликовало аудиозаписи, согласно которым Хёрд сама применяла силу по отношению к Деппу. Издание опубликовало фрагменты, на которых она признает, что ударила Деппа по лицу и швыряла в него посуду.

Представители Хёрд считают, что фрагменты записи появились в сети с подачи адвокатов Деппа, которые рассчитывают переманить на свою сторону общественное мнение. Представители Деппа всячески отрицают это, но отмечают, что записи помогут «разоблачить ее обман».

Источник: The Blast

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