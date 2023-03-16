Укуренный Сет Роген посмотрел «Кошек». Увиденное поставило его в тупик

Мюзикл Тома Хупера «Кошки» стал одним из главных провалов прошедшего года и главным победителем антипремии «Золотая малина». Вслед за зрителями по всеми миру, у которых проект вызвал немало вопросов, к просмотру фильма решил приобщиться Сет Роген, который перед началом выкурил травки. В итоге кино о танцующих и поющих кошках вызвало у актера настоящий шок, о чем он прямо во время просмотра рассказал в Twitter.
Прежде чем Роген напомнил миру о существовании «Кошек», мюзикл оказался в центре внимания по другой причине. В сети появилась информация о том, что на одном этапе производства художникам пришлось замазывать на экране анусы, добавленные ранее.
В Twitter быстро набрал популярность хештег «Выпустите версию с анусами» (ReleaseTheButtholeCut), сделанный по принципу продолжительной кампании фанатов Зака Снайдера, требующих выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости».
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