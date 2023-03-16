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Укуренный Сет Роген посмотрел «Кошек». Увиденное поставило его в тупик

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Мюзикл Тома Хупера «Кошки» стал одним из главных провалов прошедшего года и главным победителем антипремии «Золотая малина». Вслед за зрителями по всеми миру, у которых проект вызвал немало вопросов, к просмотру фильма решил приобщиться Сет Роген, который перед началом выкурил травки. В итоге кино о танцующих и поющих кошках вызвало у актера настоящий шок, о чем он прямо во время просмотра рассказал в Twitter.

«Я довольно укурен и смотрю „Кошек“. Никогда не видел бродвейскую постановку. Выглядит психоделично. Я должен знать, что такое Джелликл? Они повторили это слово уже 200 000 раз, но я не понимаю, что происходит, ха-ха».

«Вдобавок масштаб какой-то дикий. В видео со съемок, которые отличные, они говорили, что выстроили декорации в 2,5 раза больше, но это означает, что в реальности кошки весят примерно 27 килограммов!»

«Они заставили их ходить в школу для кошек».

«Мыши?!?!?!?!»

«В этом мире кошки высотой примерно в 60 сантиметров. Это огромные, ****, кошки».

«Некоторые кошки в штанах. Некоторые нет».

«„Давайте придумаем 35 идиотских песен, представляющих кошек, — создатели „Кошек“».

«Кажется, ноги Джейсона Дэруло не касаются земли».

«Джуди Денч носит меховую шубу, что в этом мире, я предполагаю, подвергается суровому осуждению».

«Я могу с трудом заставить актеров репетировать в течение 20 минут. Они научили людей лизать руки и натираться ими на протяжении недель!!!»

«ЧТО ТАКОЕ ДЖЕЛЛИКЛ?!»

«Их хвосты танцуют».

«Эти коты просто носят белые кеды Chuck Taylors!!!»

«Они что, заказали крошечные кеды у кошачьего обувщика?»

«В 1930-е в Лондоне было много неона на уровне колен».

«Этот бар с молоком для людей? Для кошек? Это мир „Заводного апельсина“? Чего?»

«Волшебные коты существуют?»

«„Театральный кот! Давайте представим еще одного, ****, кота!!!»

«Зачем этим актерам было вообще появляться на площадке? Они играют кошек».

Прежде чем Роген напомнил миру о существовании «Кошек», мюзикл оказался в центре внимания по другой причине. В сети появилась информация о том, что на одном этапе производства художникам пришлось замазывать на экране анусы, добавленные ранее.

«Друг друга, продюсер спецэффектов, рассказал, что его в ноябре наняли доделать 400 кадров „Кошек“ с графикой. Весь заказ был в удалении CGI-анусов, добавленных несколькими месяцами ранее. Это значит, что где-то существует версия „Кошек“ с анусами».

В Twitter быстро набрал популярность хештег «Выпустите версию с анусами» (ReleaseTheButtholeCut), сделанный по принципу продолжительной кампании фанатов Зака Снайдера, требующих выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости».

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