Укуренный Сет Роген посмотрел «Кошек». Увиденное поставило его в тупик

Мюзикл Тома Хупера «Кошки» стал одним из главных провалов прошедшего года и главным победителем антипремии «Золотая малина». Вслед за зрителями по всеми миру, у которых проект вызвал немало вопросов, к просмотру фильма решил приобщиться Сет Роген, который перед началом выкурил травки. В итоге кино о танцующих и поющих кошках вызвало у актера настоящий шок, о чем он прямо во время просмотра рассказал в Twitter.

I’m pretty stoned and watching Cats. I’ve never seen the broadway show. It is truly trippy. Am I supposed to know what a Jellicle is? They’ve said it 200,000 times but I don’t know what’s happening haha. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Я довольно укурен и смотрю „Кошек“. Никогда не видел бродвейскую постановку. Выглядит психоделично. Я должен знать, что такое Джелликл? Они повторили это слово уже 200 000 раз, но я не понимаю, что происходит, ха-ха».

Also the scale is bizarre. The behind the scenes features, which are amazing, said the set is 2.5 times scale but that would mean cats are like 60 pounds in real life! & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Вдобавок масштаб какой-то дикий. В видео со съемок, которые отличные, они говорили, что выстроили декорации в 2,5 раза больше, но это означает, что в реальности кошки весят примерно 27 килограммов!»

They made them go to cat school. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Они заставили их ходить в школу для кошек».

The mice!?!?!?!?!?!!? & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Мыши?!?!?!?!»

These cats are like 2 feet tall in this world. That’s a huge fucking cat. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «В этом мире кошки высотой примерно в 60 сантиметров. Это огромные, ****, кошки».

Some cats in pants. Some no pants. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Некоторые кошки в штанах. Некоторые нет».

«Let’s make 35 nonsense songs introducing cats!» — The makers of cats. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «„Давайте придумаем 35 идиотских песен, представляющих кошек “ , — создатели „Кошек“».

Jason Derulos feet don’t look like they’re touching the ground. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Кажется, ноги Джейсона Дэруло не касаются земли».

Judi Dench is in a cat fur coat which I can only assume is socially APPALLING in this world. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 Джуди Денч носит меховую шубу, что в этом мире, я предполагаю, подвергается суровому осуждению».

I have a hard time getting actors to rehearse for like 20 mins. They got these people to train to lick their hands and rub them in their hair for weeks!!! & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Я могу с трудом заставить актеров репетировать в течение 20 минут. Они научили людей лизать руки и натираться ими на протяжении недель!!!»

WHAT IS JELLICLE?! , !? & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «ЧТО ТАКОЕ ДЖЕЛЛИКЛ?!»

Their tales are dancing. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Их хвосты танцуют».

These cats are straight up wearing white chuck taylors!!! & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Эти коты просто носят белые кеды Chuck Taylors!!!»

Did they commission little chucks from the cat shoe maker? & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Они что, заказали крошечные кеды у кошачьего обувщика?»

A lot of neon lights at knee height in London in the 30’s. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «В 1930-е в Лондоне было много неона на уровне колен».

Is the milk bar for humans?! For cats? Is this in Clockwork Orange world? Huh? & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Этот бар с молоком для людей? Для кошек? Это мир „Заводного апельсина“ ? Чего?»

Is magic cat a thing? & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Волшебные коты существуют?»

«The Theater Cat!» Let’s intro another fucking cat!!! & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «„Театральный кот! “ Давайте представим еще одного, ****, кота!!!»

Like why even make these actors show up on set? They’re playing cats. & mdash; Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020 «Зачем этим актерам было вообще появляться на площадке? Они играют кошек».

Прежде чем Роген напомнил миру о существовании «Кошек», мюзикл оказался в центре внимания по другой причине. В сети появилась информация о том, что на одном этапе производства художникам пришлось замазывать на экране анусы, добавленные ранее.

A VFX producer friend of a friend was hired in November to finish some of the 400 effects shots in @catsmovie. His entire job was to remove CGI buttholes that had been inserted a few months before. Which means that, somewhere out there, there exists a butthole cut of Cats — Jack Waz (@jackwaz) March 18, 2020 «Друг друга, продюсер спецэффектов, рассказал, что его в ноябре наняли доделать 400 кадров „Кошек“ с графикой. Весь заказ был в удалении CGI-анусов, добавленных несколькими месяцами ранее. Это значит, что где-то существует версия „Кошек“ с анусами».

В Twitter быстро набрал популярность хештег «Выпустите версию с анусами» (ReleaseTheButtholeCut), сделанный по принципу продолжительной кампании фанатов Зака Снайдера, требующих выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости».

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