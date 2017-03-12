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Стивену Спилбергу не хватает фильмов, снятых Вином Дизелем, заявил сам Вин Дизель

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В беседе с изданием The National звезда «Форсажа» Вин Дизель заявил, что Стивен Спилберг подталкивает его вновь встать за камеру и заняться режиссурой. Дизель признался, что во время недавней встречи со Спилбергом постановщик сказал ему, что актер недостаточно снимает.

«Я говорил со Стивеном Спилбергом, недавно его видел, и он сказал мне: „Когда я написал для тебя роль в ‚Спасении рядового Райана‘, то, разумеется, давал работу актеру, но также тайно поддерживал режиссера в тебе, и ты слишком мало снимал. Это преступление против кино, и ты обязан вернуться в режиссерское кресло“, — рассказал Дизель. — Я мало снимаю».

У Дизеля есть лишь один полнометражный режиссерский проект — драма 1997 года «Бродяги», в которой он также исполнил главную роль. В остальном он работал только над короткометражками. Наблюдая, как другие актеры становятся успешными режиссерами, Дизель признает: «Стивен прав».

При этом у Дизеля есть идея для нового режиссерского проекта. Он уже 20 лет хочет снять трилогию о карфагенском полководце Ганнибале.

«Я его еще не сделал, — говорит актер. — Я чрезвычайно благодарен за все, чего смог добиться, но бывают моменты, когда я думаю: „Боже, ты ведь обещал Вселенной вполне конкретно трилогию о Ганнибале и так и не сделал ее. Ты путешествовал по всему миру“».

Ганнибал, один из величайших полководцев и государственных деятелей древности, был заклятым врагом Римской Республики и последним значимым лидером Карфагена перед его падением в серии Пунических войн.

«Я был в Египте, Тунисе, Испании, — продолжает Дизель. — Я пересек Альпы, где это сделал Ганнибал. Я все подробно изучил, но до сих пор не нашел времени, чтобы все сделать».

Как бы ни хотел Дизель вернуться к режиссуре, самой важной для него пока остается актерская игра. Сейчас зрители могут увидеть его в фантастическом боевике «Бладшот». 1 апреля 2021 года Дизель появится на экранах в девятой части экшен-франшизы «Форсаж».

Источник:  The National

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