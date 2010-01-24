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Видео: Посмотрите первые 10 минут документалки о «Скайуокер. Восход»

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Студия Disney выложила на YouTube первые 10 минут проекта «Наследие Скайуокера» (The Skywalker Legacy) — документального фильма о создании девятого эпизода «Звездных войн», который войдет в blu-ray и DVD-издание картины. Документалка включает в себя множество архивных кадров со съемок оригинальной и новой трилогий.

10-минутный клип начинается с видео с площадки «Возвращения джедая», за забором которой фанаты с нетерпением ожидают шестой эпизод. «Когда вы сделаете все девять фильмов… Я даже представить боюсь, что вы придумаете», — произносит один фанат. После этого старые кадры со съемок перетекают в новые, снятые во время работы над «Скайуокер. Восход».

В документалке среди прочего зрители смогут увидеть интервью с режиссером Джей Джей Абрамсом и актерским составом, процесс создания разнообразных пришельцев и дроидов, работу над фантастическими декорациями.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет на цифровых и домашних носителях 31 марта.

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