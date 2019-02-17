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Кантемира Балагова включили в список Forbes «30 самых перспективных европейцев до 30 лет»

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Журнал Forbes опубликовал списки «30 самых перспективных европейцев до 30 лет» в нескольких категориях – от «Развлечения» и «Искусства и культуры» до «Финансов» и «Науки и здоровья». В общей сложности представлено 10 списков, в которых присутствует 300 имен «молодых лидеров-визионеров, дерзко переосмысляющих бизнес и общество». В них два выходца из России — режиссер «Дылды» Кантемир Балагов («Развлечение») и старший инвестор фирмы Terra Nova Capital Иван Нечунаев («Финансы»).

Вот кого еще включили в списки Forbes:

Полностью со списками «30 самых перспективных европейцев до 30 лет» можно ознакомиться здесь.

Кантемир Балагов — лауреат Каннского кинофестиваля. За драму «Дылда» на 72-м киносмотре он взял приз за лучшую режиссуру и награду FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. Журналисты также отметили картину Балагова на 31-м Международном кинофестивале в Палм-Спрингс. Сейчас постановщик занят работой над своей новой картиной, подробности которой не раскрываются.

«Дылда» — история двух молодых женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстроить на руинах мирную жизнь, пытаясь справиться с новообретенными демонами внутри. Прямо сейчас фильм доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Forbes

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