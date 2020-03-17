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Московский кинофестиваль не состоится в апреле из-за коронавируса

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Руководство Московского международного кинофестиваля решило перенести смотр с апреля на более поздний срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММКФ. Причиной стало ограничение въезда в РФ иностранных граждан до 1 мая 2020 года.

Изначально 42-й ММКФ планировали провести с 22 по 29 апреля. В пресс-службе уточнили, что руководство надеется перенести фестиваль на «самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников». Точные даты будут объявлены позднее. «Бюллетень кинопрокатчика» между тем утверждает, что ММКФ пройдет в конце мая.

О том, что Россия ограничит въезд для иностранцев, стало известно 16 марта. Таким образом правительство РФ рассчитывает защитить население от распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, 16 марта после скачка заболеваний Covid-19 в России мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек. Это автоматически сократило вместимость кинозалов до 50 мест. Часть столичных кинотеатров, например сеть «Москино» и «Центр документального кино», уже объявили о прекращении работы до апреля.

Позднее министерство культуры временно закрыло все подведомственные объекты: музеи, театры, цирки, филармонии и кинотеатры. Соответствующий указ был опубликован на сайте ведомства, а рекомендации направлены в региональные органы управления культуры.

Источник: ТАСС

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