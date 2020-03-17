Находка дня: Кадры «Брата» сравнили с современным Санкт-Петербургом

В соцсетях вспомнили фотографии, на которых сцены из фильма «Брат» сравнили с улицами современного Санкт-Петербурга. Автор фото выбрала те места, где происходило действие картины, и во время съемки закрыла часть пространства кадрами из ленты Алексея Балабанова. Судя по результату, Северная столица почти не изменилась за последние два десятилетия.
Снимки сделаны петербургским фотографом Катериной Мишкель. Судя по личному сайту, она занимается студийной съемкой, свадебными фото и форматом фотопрогулки.
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