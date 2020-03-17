Находка дня: Кадры «Брата» сравнили с современным Санкт-Петербургом

В соцсетях вспомнили фотографии, на которых сцены из фильма «Брат» сравнили с улицами современного Санкт-Петербурга. Автор фото выбрала те места, где происходило действие картины, и во время съемки закрыла часть пространства кадрами из ленты Алексея Балабанова. Судя по результату, Северная столица почти не изменилась за последние два десятилетия.

Фото: Катерина Мишкель Фото: Катерина Мишкель Фото: Катерина Мишкель Фото: Катерина Мишкель Фото: Катерина Мишкель Фото: Катерина Мишкель Фото: Катерина Мишкель Фото: Катерина Мишкель

Снимки сделаны петербургским фотографом Катериной Мишкель. Судя по личному сайту, она занимается студийной съемкой, свадебными фото и форматом фотопрогулки.

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